Hareide og Danmark slo Kasakhstan: – Vi tok nok ferien på forskudd litt for tidlig

(Kasakhstan - Danmark 1-3) Danmark tok tre nye poeng i VM-kvalifiseringen borte mot Kasakhstan. Åge Hareides mannskap har dermed ikke tapt på de tre siste kampene.

VM-drømmen lever i beste velgående for Hareide og Danmark. 3-1-seier mot Kasakhstan gjør at danskene ligger på andreplass i gruppe E, tre poeng bak Polen (som har én kamp mindre spilt).

Men Hareide var langt fra fornøyd med spillet på bortebane.

– Vi var urolige med ballen. Kanskje var vi nervøse fordi kampen skulle vinnes. Det virket som det påvirket spillerne, sa Hareide ifølge Ekstrabladet.

– Vi tok nok ferien på forskudd litt for tidlig. Men å vinne på en dårlig dag er heller ikke ille, fortsatte nordmannen.

Direkte rødt etter stygg albue

Naboene i sør fikk en god start på oppgjøret da Nicolai Jørgensen satte inn kampens første mål etter snaue halvtimen i Almaty. Så ble vondt verre for hjemmelaget da Bauyrzhan Islamkhan fikk direkte rødt kort etter en stygg albue på William Kvist. Dansken gikk av banen mens blodet rant fra munnen.

Etter pause fortsatte Danmark i samme spor. Yussuf Poulsen ble felt inne i boksen og dommeren pekte på straffemerket.

Tottenham-stjernen Christian Eriksen satte straffesparket sikkert i mål. 2-0.

– Det var en veldig rotete kamp og mindre gøy før pause, sa målscorer Eriksen.

– Jeg tror ikke det blir en kamp som trenerne kommer til å sitte å nyte når den skal sees igjen, fortsatte danskenes største stjerne.

Første landslagsmål for stortalentet

Men med én mann mindre, tente hjemmelaget håpet kvarteret før slutt. Islambek Kuat reduserte til 1-2, men gleden skulle bli kortvarig.

Fem minutter senere la danskenes stortalent Kasper Dolberg (19) på til 3-1 for danskene etter en pasning fra Martin Braithwaite, som også ble sluttresultatet. Han scoret første landslagsmål i den røde trøyen.

– Det er et mål jeg vil huske. Forhåpentligvis er målet det første av mange mål på landslaget for min del, sa Dolberg til nyhetsbyrået Ritzau etter kampen, ifølge NTB.

– Det er utrolig viktig at han scorer mål for landslaget også. Det nytter ikke at man bare scorer for Ajax, sa Hareide om Dolbergs første landslagsmål.

Dermed har ikke Danmark og Hareide tapt på tre kamper i VM-kvalifiseringen. Kasakhstan ble slått 4-1 hjemme, før oppgjøret borte mot Romania endte målløst.