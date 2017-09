Full Coutinho-krangel mellom Barcelona og Liverpool

Det ble aldri noen overgang fra Liverpool til Barcelona for Philippe Coutinho (25), men det forhindrer ikke klubbene i å krangle selv etter at overgangsvinduet er stengt.

Lørdag morgen gikk Barcelona-direktør Albert Soler ut og forklarte hvorfor den katalanske storklubben ikke maktet å hente det brasilianske stjerneskuddet denne sommeren.

– Etter uker med forhandlinger krevde Liverpool i går 200 millioner euro for spilleren. Vi ville ikke sette klubben i fare, sa Soler på en pressekonferanse på Camp Nou.

Dermed virket det som om Liverpool faktisk var villige til å lytte på bud på den offensive midtbanespilleren, stikk i strid med rapportene fra tidligere i sommer.

Men litt senere kom Liverpools versjon, og den stemmer ikke overens med hva Soler ga uttrykk for. Ifølge Sky Sports-journalist Guillem Balague nekter Liverpool fortsatt for at spilleren var til salgs.

De avfeier prislapp-påstanden til Soler som «helt falsk».

– Liverpool insisterer på at klubbens standpunkt ikke endret seg i det hele tatt. Spilleren var ikke til salgs, skriver Balague.

Også Telegraph-journalist Chris Bascombe videreformidler samme informasjon.

– Liverpools standpunkt hva gjelder Barcelonas påstander i dag er at de er absolutt falske. Det finnes ikke sannhet i de, skriver han på sin Twitter-konto.

Philippe Coutinho har ennå til gode å spille for Liverpool denne sesongen. Ifølge klubben har han slitt med en ryggskade, men det forhindret likevel ikke spilleren å representere landslaget sitt natt til fredag.

I VM-kvaliken mot Ecuador vartet han også opp med en scoring i 2-0-seieren. Den andre scoringen ble for øvrig scoret av Barcelonas Paulinho.

