Da Alan Ruschel (27) gikk om bord på flyet til Colombia, satte han seg lengst bak.

I siste øyeblikk ble han beordret til å bytte plass - og overlevde flystyrten der 19 av 22 spillere på det brasilianske laget Chapecoense mistet livet. I alt døde 71 mennesker i ulykken. Blant de seks overlevende var altså tre spillere.

Chapecoense-spilleren har nå holdt en tårefylt pressekonferanse.

– Gud har gitt meg en ny sjanse, sier Ruschel.

Opprinnelig satte han seg bakerst i flyet sammen med journalistene som skulle være

FOTBALLSTJERNE: Alan Ruschel (t.v)har vært en av de sentrale spillerne på det suksessrike, men nå utraderte fotballaget Chapecoense. Foto: Lucas Uebel , AFP

med laget til storkampen i Medellin i Colombia. Chapecoense hadde kvalifisert seg for den største kampen i sin historie:

Finale i Copa Sudamericana, en søramerikansk variant av Europa League.

– Cadu Gaucho (et styremedlem i klubben) ba meg flytte fremover og la journalistene sitte for seg selv. Jeg ville først ikke bytte plass, men så insisterte Jackson Follman på at jeg skulle sitte ved siden av han, forklarte Ruschel på pressekonferansen.

Follman var en annen av spillerne som overlevde. Den tredje heter Helio Hermito Zampier Neto.

– Bare Gud kan forklare hvorfor jeg overlevde. Han bestemte seg for å gi meg en ny sjanse, sa Ruschel ifølge Globoesporte.

TIL SYKEHUS: Alan Ruschel blir her brakt inn til sykehuset i Antioquia etter flyulykken med det brasilianske fotballaget. Foto: Stringer , Reuters

Han ble i hui og hast brakt til sykehuset og slapp lett fra ulykken.

– Da de fortalte meg hva som hadde hendt, at flyet hadde krasjet, trodde jeg først at jeg befant meg i et mareritt.

Ruschel er i full gang med rehabiliteringen og håper å være tilbake på fotballbanen om et halvt år.

– Jeg skal gjøre alt for å komme tilbake, men jeg vet at det kommer til å kreves tålmodighet.

Også keeperen Danilo var blant de sju som ble dratt levende ut av flyvraket i Colombia.

Men timer senere døde den populære Chapecoense-spilleren på sykehuset i La Ceja og ble en av de 71 som omkom i flystyrten. Han etterlot seg kona Leticia og sønnen Lorenzo.

Denne uken ble Chapecoense-målvakten kåret til årets keeper i Brasil. Danilo var sterkt delaktig i å sikre laget plass i finalen takket være en superredning mot slutten av semifinalen mot San Lorenzo.

Før dødsflyet tok av la Alan Ruschel (27) ut bilder av seg selv og keeper Danilo (31) i sosiale medier.

Chapecoense skulle ha møtt colombianske Atletico Nacional i finalen i Copa Sudamericana.