FIFA-topp van Basten vil droppe offside: – Fotball ligner mer og mer på håndball

Marco van Basten synes at fotball begynner å ligne mer og mer på håndball. Nå åpner han for å droppe offside-regelen - og serverer seks andre kontroversielle regelforslag.

Den nederlandske legenden er ikke bare en hvilken-som-helst ekspert. Han er sjef for teknisk avdeling hos FIFA (det internasjonale fotballforbundet).

– Jeg er for å droppe offside, fordi fotball mer og mer ligner på håndball, sier van Basten i et intervju med Sport Bild.

FIFA sjokkerte sist uke med å utvide antall VM-lag fra 32 til 48. Det kan komme til å bli flere endringer.

Sport Bild har diskutert en rekke av de mulige endringene med Marco van Basten. Her er de viktigste:

1. Droppe offside?

– Jeg er spent på hvordan fotball ville fungere uten offside, sier van Basten.

Se eksempel på omdiskutert offside i videoen under!

– Jeg frykter at mange vil være mot. Jeg ville være for. Fotball er i ferd med å få en mur som i håndball. Det er veldig vanskelig å komme gjennom. Alle lagene legger opp til den samme taktikken: Ha et stabilt forsvar og så kontre.

Marco van Basten, selv tidligere angriper, sier at de offensive spillerne uten offsideregelen kunne stå bak forsvarerne, som ville få det langt vanskeligere.

– Fotballen ville bli mer attraktiv, og det ville være større sjanser for mål. Det er det supporterne vil se, mener Marco van Basten - og viser til at landhockey allerede har avskaffet offside, uten at det har skapt problemer.

2. Tidsstraff i stedet for gult kort?

van Basten forteller i intervjuet at FIFA også vurderer å ta bort de gule kortene og erstatte det med tidsbestemte utvisninger, som i ishockey og håndball. Les også: – Velg Hodgson, ikke Bradley Gult kort til motstanderen gir det andre laget liten fordel. Vi kunne for eksempel erstatte det med fem eller ti minutters utvisninger. Det ville virke avskrekkende, mener nederlenderen. 3. «Amerikanske straffer»? Han kan også tenke seg å ta vekk det tradisjonelle straffesparket fra 11-metersmerket og erstatte det med såkalt «amerikansk straffe». Det betyr at spilleren får ballen 25 meter fra mål og har åtte sekunder på seg til å forsøke å få ballen i mål. – Straffe-eksekutøren kan velge om han vil skyte, drible eller avvente. I det øyeblikk keeperen redder, er det over. Det ville bli spektakulært både for spillerne og seerne, mener Marco van Basten. 4. Effektiv spilletid på slutten? Marco van Basten sier at FIFA er veldig bevisst problemet med lag som drøyer tiden.

– Tilskuerne vil ha action, sier han.

– Vi må reagere mot dem som drøyer ut tiden når de har frispark eller en skadet spiller. Det kan vi gjøre ved å ha effektiv spilletid de siste ti minuttene. Også her kan ishockey være et forbilde. 5. Flyvende bytter? Ifølge van Basten diskuteres det bruk av flyvende bytter, i hvert fall i yngres fotballen, som for eksempel håndball og ishockey.

– Men dommeren må vite hvem som er på banen til enhver tid, mener van Basten. 6. Flere bytter?

I dag er tre innbyttere maksimum i en normal kamp. van Basten mener at mange flere bytter vil ta for mye tid, men at én eller to ekstra bytter kan være aktuelt.

7. Bare kapteinen får snakke med dommeren?

Forslaget er diskutert mange ganger: nå mener at Marco van Basten at det kan være en god ide at bare lagkapteinen har lov til å «klage» til dommeren.

– Det går med mye tid på at spillere kjefter på dommeren, sier nederlenderen.

8. Innføre basketball-fouls?

En av de mer dramatiske endringene som Marco van Basten vurderer, er å innføre basketballregelen om at fem fouls gir utvisning. I fotball vil det i så bety at fem frispark mot betyr at en spiller må forlate banen.