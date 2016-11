FIFA tester videodømming under storkamp: – Håper spillet blir mer ærlig

Når Italia og Tyskland møtes til privatlandskamp i kveld, sitter to av dommerne foran en videoskjerm.

– Fotballen vil ikke bli endret av dette. Jeg håper spillet vil bli mer ærlig, sier den tidligere superspissen Marco van Basten, som i dag er sjef i FIFAs avdeling for teknisk utvikling.

Videodømming har blitt testet ut flere ganger, og har begynt å gjøre sitt forsiktige inntog i fotballverdenen. Målet til FIFAs rimelig ferske president Gianni Infantino er at det skal være en teknologi som blir innført permanent til VM i Russland i 2018.

– Jeg er overbevist om at dette vil bli bra. Men det kommer antagelig til å ta litt tid, spillere og dommere må tilpasse seg det, sier Van Basten til BBC.

Videodømming er helt i startfasen, og mange er fremdeles svært skeptiske til å blande teknologien inn i fotballdommernes arbeid. I første omgang skal teknologien testes ut i det små, i enkelte kamper i ulike ligaer.

I kveld skal den imidlertid brukes. Italia tar imot Tyskland til privatlandskamp, og i tillegg til det faste dommerteamet kommer det til å sitte et par dommere foran en skjerm.



Nøyaktig slik det foregikk i starten av september, da Frankrike og Italia møttes. Etter kampen var FIFA-president Infantino svært fornøyd, og omtalte det hele som en «historisk» dag for fotballen.

I en av kampens situasjoner protesterte de italienske spillerne på det de mente var en hands fra Frankrikes Layvin Kurzawa. Da ble TV-bildene nyttige for dommeren.

– Man kunne se at han stoppet spillet i noen sekunder, og i løpet av disse sekundene kunne de to andre dommerne bekrefte at det ikke var straffespark, beskriver Infanto ifølge Sky Sports.

Kun i nøkkelsituasjoner



Selv om videodømmingen ser ut til å bli en del av fotballfremtiden, skal den ikke brukes i alle deler av kampen. Det er sagt at det skal hjelpe dommeren i nøkkelsituasjoner, så som diskutable scoringer, straffesituasjoner eller utvisninger.

– Vi kan ikke løse alle problemer som kommer opp, men vi kan prøve å gi dommeren en hjelpende hånd i disse situasjonene uten at spillet forstyrres altfor mye, sier Infantino.

I kveld fortsetter altså utprøvingen på europeisk jord, men også på andre kontinenter gjøres det forsøk i disse dager. Teknologien testes denne sesongen også blant annet i toppdivisjonen i Australia, Bundesliga, i MLS og i Serie A.