NEW YORK (VG) Den tidligere Vålerenga-spilleren Fegor Ogude (29) hevder å ha blitt utsatt for rasisme i russisk fotball.

Nigerianeren spiller nå for Amkar fra Perm, en by ved foten av Ural-fjellene. Det er han selv som forteller om dette til blant annet klubbens hjemmeside. Motstander var Arsenal fra byen Tula.

Fegor Ogude spilte 51 kamper for Vålerenga fra 2010 til 2013, og han har siden 2014 spilt for den russiske toppklubben.

Det er Tula-spilleren Dmitrij Ajdov som i russiske media beskyldes for å ha kommet med rasistiske kommentarer til Ogude. Hverken han eller klubben har kommentert påstandene.

– Vi var på samme sted på banen, og han sa et eller annet på russisk. Jeg forsto ikke, for jeg snakker ikke russisk. Men etter kampen fortalte lagkameratene meg at jeg hadde blitt utsatt for rasistiske uttalelser, sier Ogude ifølge Sovjetskij Sport.

Det skal ha vært Ogudes lagkamerat Sekou Konde (23) fra Guinea som meldte fra om hendelsen.

– Fotball er et emosjonelt spill, men det er dumt å kalle en motstander for en ape, sier Ogude.

Han sier at han ikke har bestemt seg om han vil anmelde episoden.

Rasisme er et stort problem i russisk fotball, der det kryr av fargede spillere fra Sør-Amerika og Afrika, og der rasisme fra tribunene ikke er uvanlig. Men i dette tilfellet handlet det altså om en motspiller som skal ha kommet med rasistiske utfall mot Fegor Ogude.

Konde forteller til Amkars hjemmeside om det som skjedde:

– Jeg så at han ville slåss med Ogude. Han sa stygge ord: «svarting, kom igjen...». Han sa også «ape». Jeg sa «hvordan kan du si ape?».

– Rasisme bør være forbudt i fotballen. Jeg er et menneske, du er et menneske. Jeg har rødt blod, du har rødt blod, sier en opprørt Konde, som snakker russisk.

Ogude er midtbanespiller hos Amkar, som vant 1-0 og ligger på 6. plass i den russiske toppdivisjonen.

PS! Norske Chuma Anene satt på reservebenken til Amkar i lørdagens kamp.