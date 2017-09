Dramatisk VM-spurt for både Messi og Ronaldo

(Ungarn – Portugal 0-1) Cristiano Ronaldo slet seg til tre poeng borte mot Ungarn, men både han og den evige rivalen Lionel Messi må forberede seg på en dramatisk innspurt i VM-kvalifiseringen.

Det er ikke så lett å se for seg et VM uten fotballens to superstjerner, men det er på ingen måte sikkert at de blir å se i Russland neste sommer.

Portugal fikk ingen enkel kamp i Groupama Arena i Budapest, selv om Ungarn var redusert til ti mann i en time. Tamas Priskin albuet ned Pepe i en hodeduell, og dermed ble det en forsvarskamp for ungarerne, som holdt på å slå ut senere europamester Portugal i gruppespillet i EM i fjor. Den gangen var det to mål av Cristiano Ronaldo som fikset 3-3 og begge lagene gikk videre.

Denne gangen fikk Cristiano Ronaldo og André Silva hver sin kjempesjanse før pause, uten å lykkes, men like etter pause lykkes de isteden sammen: Ronaldo ble spilt gjennom helt nede ved 16-meterspissen, og med venstrebeinet løftet han vakkert inn i midten der Milans André Silva kjempet inn den forløsende scoringen.

Mate Patkai fikk en meget god utligningsmulighet like etter, men skjøt utenfor og hjemmelaget greide naturlig nok aldri å sette inn noe stort press på de regjerende europamesterne. Ungarn fikk en brukbar mulighet på overtid, men var først og fremst gode defensivt. André Silvas scoring ble kampens eneste.

Dermed er det status quo på toppen: Sveits slo Latvia borte og har full pott i puljen og det meste tyder på at det blir en helt avgjørende kamp på Estadio da Luz i Lisboa 10. oktober. I så fall blir nok dette forutsetningene: Portugal er tre poeng bak, men har overlegen målforskjell og sikrer VM-plassen med seier, ellers blir det et nytt playoff-drama for portugiserne. Det er de i og for seg ikke ukjente med: Både foran VM i 2010 og 2014, samt EM i 2012, kjempet de seg videre via playoff.

Og mens Portugal har scoret 28 mål i kvaliken, Ronaldo halvparten av dem, så er det særlig foran mål det svikter for Argentina og Lionel Messi, som møter Venezuela hjemme natt til onsdag. Fredag ble det 0-0 mot Uruguay, og argentinerne har bare scoret 15 mål på 15 kamper (14 baklengsmål).

Bare Bolivia er dårligere foran mål av de ti søramerikanske nasjonene, og Brasil har til sammenligning 37-10 i målforskjell. Argentina ligger på femteplass, tre runder før slutt. De fire første går rett til VM, nummer fem spiller playoffkamp mot Oseania-vinneren (trolig New Zealand).

Brasil leder suverent, men bak Neymar & Co. er det meget jevnt: Fra Colombia på annenplass til Ecuador på åttende skiller det bare fem poeng, og Peru og Paraguay er begge to poeng bak Argentina, som har igjen å møte Venezuela og Peru hjemme, samt Ecuador borte.

Lionel Messi har bare spilt syv av de 15 Argentina-kampene i den to og et halvt år lange Sør-Amerika-kvaliken. Han står med fire mål.

Cristiano Ronaldo var skadet i den første kampen, borte mot Sveits, da Portugal tapte 2-0. Han har spilt de neste syv og altså scoret hele 14 mål, men her skal det selvsagt påpekes at Messi ikke møter motstandere som Færøyene og Andorra.

Uansett: Nå må det spurtes av begge to.