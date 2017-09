Det engelske fotballforbundet frykter russiske spioner før VM

FA, det engelske fotballforbundet, frykter at russiske hackere og spioner skal få tak i sensitiv informasjon før neste års Fotball-VM.

I juli kom nyheten at den russiske hackergruppen Fancy Bears hacket Det internasjonale friidrettsforbundet, og den gangen var det Henrik Ingebrigtsen som fikk unngjelde. Han skal ha stått på en liste over 46 utøvere som Det internasjonale friidrettsforbundet mistenkte for å bruke doping.

Etter hendelsen sa Hans Christian Pretorius, leder i cybersikkerhetsavdelingen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, at idrettsstjerner over hele verden må belage seg på mer hacking i fremtiden.

Det har det engelske fotballforbundet begynt å forberede seg på. FA har nemlig tatt kontakt med FIFA, og ytret sin bekymring rundt IT-sikkerhet.

Får ikke FIFA-assistanse



Det engelske fotballforbundet skal frykte at sensitiv informasjon, som skadeinfo, taktikk og og laguttak skal bli avslørt før eller under neste sommers VM i fotball, som tar plass i Russland.

Det melder en rekke britiske medier, blant andre BBC. Ifølge det britiske mediet, skal en talsperson fra FIFA ha svart FA med følgende uttalelse:

«FIFA har informert det engelske fotballforbundet om at organisasjonen jobber kontinuerlig og dedikert for å hindre sikkerhetsbrudd, spesielt etter Fancy Bears-hackingen. Akkurat den hendelsen etterforskes dypere for å finne ut om FIFAs infrastruktur på noen måte har blitt svekket.»

Deretter forteller FIFA at de ikke vil bistå med hjelp.

«Etterforskningen vår pågår fortsatt, og FIFA er avhengige av hjelp utenfra for å gjennomføre undersøkelsene. Det er av denne grunn at FIFA hverken kan eller vil bistå med hjelp utenfra.»

Det engelske fotballforbundet skal allerede ha tatt grep for å styrke sikkerheten ved et eventuelt cyberangrep:

Da de ikke fikk hjelp fra FIFA, skal de ha hyret inn hjelp annen utenfra for å styrke brannmurer, og de skal i tillegg ha introdusert krypterte passord for nettsider og enheter. I tillegg skal spillerne få nye retningslinjer å forholde seg til rundt internett og sosiale medier.



Hvor de nye sikkerhetstiltakene kommer fra, er uvisst.

Det engelske fotballandslaget har ikke sikret sin billett til neste års mesterskap i Russland, men alt tyder på at de kommer til å gjøre det. England troner øverst i gruppe F, med 20 poeng på åtte kamper. Med to kamper igjen har de en fem poengs luke ned til Slovakia på 2. plass.

Hackergruppen Fancy Bears, som nå er fryktet i idrettsmiljøet, skal ha blitt etablert for godt over ti år siden. Også Magnus Carlsen har innført ekstra sikkerhetstiltak mot russisk hacking.

For øvrig er vertsnasjon Russland, Brasil, Iran, Japan, Mexico, Belgia, Sør-Korea og Saudi Arabia nasjonene som til nå har booket sin VM-billett.