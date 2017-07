Broren om Ajax-talentet: – Vil ikke kunne spise, snakke eller gå igjen

Familien til Abdelhak Nouri (20) har igjen fått nedslående nyheter av legene i kjølvannet av stortalentets kollaps på fotballbanen.

– Legene er ganske sikre på at det i dette tilfellet ikke kommer til å gå bra. Når han våkner vil han ikke kunne forstå, spise, snakke, gå – og kanskje ikke kjenne igjen noen, sier storebror Abderrahim til avisen Algemeen Dagblad.

Bakgrunn: Sjokkbeskjeden: Nouri med alvorlig hjerneskade etter kollaps

Hjerterytmeforstyrrelse



Det er åtte dager siden den tragiske hendelsen i den østerrikske byen Zillertal. Nouri og Ajax spilte treningskamp mot tyske Werder Bremen da det gikk galt etter cirka 71 minutter. Nouri la seg ned på banen og spillet ble stoppet. 20-åringen fikk umiddelbart hjelp av medisinsk personale. Ambulansen kom til, mens sjokkerte med- og motspillere fikk se at Ajax-spilleren fikk behandling.

Klubben har selv skrevet at hendelsen skyldtes hjerterytmeforstyrrelser. Nouri ble holdt i kunstig koma det neste døgnet, og søndag for en uke siden kom en foreløpig gladmelding: Nouri var ifølge klubben utenfor livsfare. Mandag kunne ting tyde på at han ikke hadde fått varige skader på hverken hjerte eller hjerne.

STORTALENT: Abdelhak Nouri (høyre) feirer en scoring med lagkamerat Lasse Schøne under en Europa League-kamp en november-dag i fjor. Foto: Olaf Kraak , AFP

– Må tilpasse oss



Torsdag kom likevel sjokkbeskjeden: Nouri har fått en alvorlig og permanent skade på hjernen. Edwin van der Sar, tidligere Manchester United-keeper og nåværende Ajax-leder, omtalte det som «den verste beskjeden Ajax kunne fått». Det samme gjelder naturligvis for familien.

De har ifølge den nederlandske avisen fått stor støtte i sine nærmeste. Venner, familie og spillere besøker huset og ber for Abdelhak Nouri.

– Vi gir ikke opp. Vi tror Gud bestemmer. Troen lærer oss å akseptere og vi ber for at han blir bedre. Vi må tilpasse oss situasjonen nå, sier storebror Abderrahim Nouri.

På vei opp Ajax-systemet

Nouri, som har gått gradene i Ajax' berømte akademi, fikk sin førstelagsdebut i september 2016. I 2016/17-sesongen spilte han først og fremst for Ajax Jong, som er Amsterdam-klubbens reservelag. Han ble kåret til årets spiller i Jupiler League (nivå to i Nederland), hvor reservelaget spiller.

Han etablerte seg stadig mer på førstelaget etter hvert som sesongen skred frem, og var også med i troppen som reiste til Stockholm da Manchester United og Ajax møttes i Europa League-finalen.

20-åringen har fått ni kamper i serien for førstelaget til Ajax, og har representert Nederland på alle aldersbestemte landslag siden U15.