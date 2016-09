Britisk avis kaller Allardyce en grådig idiot

Han har ledet England i én viktig kamp. Det kan også ha vært den siste for Sam Allardyce (61). Britisk presse er nådeløs etter mistanke om korrupsjon.

The Sun svinger pisken og beskriver ham som en grådig idiot.

Tredjepartsoverganger * Går i bunn og grunn ut på at et firma (tredjepart) kjøper deler av overgangsrettighetene (aksjer) i en lovende spiller i håp om å tjene gode penger på en fremtidig overgang. * Det betyr at tredjeparten i stor grad bestemmer om en spiller skal selges, til hvilken klubb og for hvilken sum. I praksis eies spilleren delvis av tredjeparten. * Tidligere UEFA-president Michel Platini har beskrevet praksisen som «en form for slaveri» * Praksisen ble i 2008 forbudt av det engelske fotballforbundet (FA). FIFA fulgte etter i 2015 og gjorde praksisen ulovlig. EU har også uttalt at tredjepartsoverganger er en grobunn for ulovlig økonomisk aktivitet i idrett. Fakta: Wikipedia, The Telegraph, Europa.eu

«All goodwill som Englands landslagstrener forsvant på rekordtid». Det skriver journalist Neil Ashton. Han følger opp med «Sam Allardyce skulle holde blikket på ballen etter at han fikk jobben som England-boss – ikke pengene».

Les også: Sam tatt på fersken med skjult kamera

«En landslagssjef skal gå inn i jobben med rene hender. Men The Telegraph avslører at han har skit under neglene. Det han nå trenger er en skrubb etter den skamfulle episoden. Han så for seg å putte over 4,2 millioner i lommen. Han er gådig. For en idiot.»

Allardyce skal være under etterforskning av det engelske fotballforbundet (FA) etter at han på en reise til Asia i sommer ble lurt i garnet av falske forretningsmenn, og fortalte hvordan man kan unngå overgangsreglene i England for å tjene store penger.

Ikke nok med dét. Han langet samtidig ut sin forgjenger Roy Hodgson, prinsene William og Harry, og Wembley avslører The Telegraph som også har publisert et opptak gjort med skjult kamera.

Ifølge Mirror diskuterte FA-styreformann Greg Clarke og administrerende direktør Martin Glenn neste steg i saken i går kveld. Det blir hevdet at det jobbes med en gransking av Allardyce. Han må ha tillatelse fra FA for å involvere seg i noen som helst form for business ifølge kontrakten som ble inngått i sommer.

På en reise til Asia i august – etter at Allardyce ble ansatt som landslagssjef – fortalte han inngående om hvordan man kan tjene gode penger på såkalte «tredjepartsoverganger». I møtene utga journalistene seg for å være investorer i et firma som ønsket å tjene gode penger på denne måten. Den tidligere West Ham-treneren skal ha sagt at det «ikke er noe problem» å omgå regelverket. I bytte mot 4,2 millioner kroner skulle han gi råd hvordan man kunne lure overgangsreglene.

Slike overganger ble forbudt av Det engelske fotballforbundet tilbake i 2008, før FIFA implementerte reglene på verdensbasis i fjor.

Allardyce har foreløpig ikke kommentert saken.

Allardyce har vært anklaget for involvering i tvilsomme forretninger innen fotballen tidligere. Blant annet bestikkelser fra agenter mens han var manager i Bolton mot at han hentet spillere de representerte. Dette kom frem i et BBC-program. Senere ble han frikjent for dette forholdet av en uavhengig gransking.

PS! Englands første VM-kvalifiseringskamp endte med 1-0 over Slovakia. Neste match er hjemme mot Malta 8. oktober.