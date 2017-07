Bratseth var vitne til Nouris kollaps: – Skremmende og ekkel opplevelse

Viasat-ekspert Rune Bratseth (56) opplevde dramatikken på kloss hold da Ajax-spiller Abdelhak Nouri (20) kollapset lørdag.

56-åringen er nemlig på ferie i Østerrike, og var tilstede i Zillertal da Werder Bremen og Ajax møttes til treningskamp lørdag. Bratseth er på plass for å møte gamle kjente fra Bremen, hvor han var spilte fra 1987 til 1994.

Drøye 71 minutter ut i oppgjøret fikk han oppleve dramatikk på nært hold. På stillingen 2-1 til Werder Bremen, kollapset Abdelhak Nouri som følge av hjerterytmeforstyrrelser, fikk hjelp av hjertestarter og ble etter hvert fraktet til sykehus med luftambulanse.

– Det opplevdes dramatisk og veldig trist, sier han til VG.

Utenfor livsfare



Bratseth skryter av det medisinske personalet som hjalp Ajax-talentet.

BREMEN-HELT: Rune Bratseth var tilstede på 25 års feiringen for Werder Bremens Bundesligagull. Det ble langt mer dramatisk da han var tilstede på Werder Bremen-Ajax. Foto: Martin Rospek , IKKE VG-BILDE

– Det fine med fotballkamper er at det er mange kompetente og dyktige mennesker tilstede, og det var mange leger og sikkerhetsvakter raskt på banen for å gi ham tilsyn. Sikkeherhetsvakter og medisinsk personell stilte seg foran de som jobbet slik at vi som var tilskuere ikke skulle se hva som foregikk.

Etter hvert ble kampen avlyst, og Bratseth og de andre tilskuerne bedt om å forlate stadion. Før det fikk han se mange mennesker som var tydelig preget av hendelsen.

– Det var enkelt å se at dette var vanskelig for mange, spesielt for Ajax-spillerne. De så skremte ut, og var tydelig preget.

Den tidligere Rosenborg- og Werder Bremen-spilleren forteller at Bremen-ledelsen ba om oppdateringer på Nouris situasjon. Dermed fikk også Bratseth vite hva som foregikk. I skrivende stund holdes i kunstig koma.

– Det er sånne ting man hører om og som man vet skjer av og til, men det er ikke noe man opplever ofte. Det var en skremmende og ekkel opplevelse, og jeg håper at det går bra med Nouri.

Lørdag var siste nytt at Abdelhak Nouri ble flyttet til intensivavdelingen på et sykehus i Innsbruck, og klubben opplyser nå på sitt nettsted at selv om han fortsatt befinner seg på den avdelingen, er tilstanden ikke lenger livstruende.