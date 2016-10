Brasils gullkaptein er død

Brasils fotball-legende Carlos Alberto er død, 72 år gammel.

Han var lagkaptein da Brasil slo Italia og vant fotball-VM i 1970.

Carlos Alberto scoret ett av målene i finalen. Han fikk en vakker pasning fra Pelé og dundret ballen lavt i motsatt hjørne. Det var oppsiktsvekkende at en forsvarsspiller laget et slikt mål.

Her kan du se målet (ekstern lenke).

DØD: Carlos Alberto Torres er her fotografert under VM-trekningen i 2013. Foto: Sergio Moraes , Reuters

Han fikk i alt 53 landskamper og scoret åtte mål for Brasil og ble seriemester i hjemlandet både med Fluminense og Santos. Han spilte 445 kamper for Santos, der Pelé var én av lagkameratene.

Carlos Alberto var med da «århundrets lag» ble kåret i 1998 og var også på FIFAs liste over de 100 største fotballspillerne i live i 2004.

I 1970-VM ledet han et lag som besto av legender som Pelé, Jairzinho, Tostao og Rivellino. Carlos Alberto kom selv på mesterskapets All Star Team, i likhet med fire andre brasilianske VM-vinnere: Gerson, Rivellino, Pelé og Jairzinho. En kneskade gjorde at han ikke kunne spille VM fire år senere, i Vest-Tyskland.

Han avsluttet karrieren med å ta fire ligatitler for New York Cosmos og ble siden trener i en rekke av de mest kjente klubbene i Brasil, samt landslagene til Oman og Aserbajdsjan. Det er drøyt ti år siden han ga seg som trener.

Carlos Alberto fikk slag og døde i fødebyen Rio de Janeiro tirsdag.