Bråk om signering av drapsdømt toppkeeper

Den brasilianske klubben Boa Esporte opplever sterke reaksjoner på at de er i ferd med å signere den drapsdømte keeperen Bruno (32).

Det har vært tilløp til opptøyer etter at det ble klart at de ville ha den tidligere Flamengo-målvakten.

Bruno Fernandes Das Dores de Souza – som er hans fulle navn – ble i 2013 dømt til 22 års fengsel for medvirkning til kidnapping og drap av sin gravide kjæreste, modellen Eliza Samudio (25), som forsvant i 2010 og siden aldri er blitt funnet.

18. AUGUST 2009: Den brasilianske modellen Eliza Samudio fotografert før hun forsvant. Hun var tre måneder gravid da dette bildet ble tatt. Foto: Marcelo Theobald , AFP

Etter å ha appellert til Høyesterett, slapp Bruno ut i februar. Han har siden vært i kontakt med et titalls klubber om å skrive kontrakt. Brasiliense og Boa Esporte har vært særlig hyppig nevnt.

– Jeg har betalt dyrt for dette. Nå skal jeg starte på nytt, sier han i et intervju med brasilianske medier.

I rettssaken innrømmet Bruno og hans søskenbarn at Samudio var kvalt, kuttet opp og gitt til rottweilere. Bruno innrømmet at han kjente til hennes skjebne, men nektet for at han hadde gitt ordren om at hun skulle myrdes. Kvinnen har altså aldri blitt funnet.

Bruno spilte tidligere for en av de virkelig storklubber i Brasil, Flamengo fra Rio de Janeiro.

Boa Esporte opplevde søndag at deres hjemmeside ble hacket av raserte personer som protesterte, og sponsorer truer nå også med å trekke seg dersom det skulle bli noe av signeringen av Bruno. Det er også startet diverse underskriftskampanjer.

Presidenten i klubben, Rone Moraes da Costa, har slått tilbake mot beskyldningene. Ifølge ham har ikke Boa Esporte noe å gjøre med at keeperen ble løslatt. Han mener at de bare vil hjelpe et menneske som har behov for hjelp.

– Det er viktig at han får et nytt liv, og arbeid er en viktig del av det, sier Boa Esporte-presidenten ifølge AP.

Eliza Samudio hevdet før hun forsvant at Bruno hadde truet med at han skulle sørge for at hun skulle forsvinne. Han nektet også farskap til barnet. Hun skal ha søkt hjelp fra politiet flere ganger før hun trolig ble drept.

Brasiliense har også vært nevnt som aktuell klubb for Bruno. Klubbpresidenten Luis Estevao forhandler fra fengselscellen, der han soner 31 år for blant annet korrupsjon, skriver brasilianske medier.