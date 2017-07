Bob Bradley skriver historie – tar over Los Angeles' nye storklubb

Los Angeles FC har aldri spilt en kamp, og har to spillere i troppen. Bob Bradley (59) blir klubbens første manager noensinne – og har en stor oppgave foran seg.

Den tidligere Stabæk-treneren har gått uten jobb siden han fikk sparken i Swansea City i desember, men dagene som arbeidsledig er over.

Los Angeles FC bekrefter på sine hjemmesider at Bob Bradley vil gå inn i historiebøkene som klubbens første manager noensinne.

Når 2018-sesongen i MLS sparkes i gang kommer nemlig Los Angeles til å ha to fotballklubber: Los Angeles Galaxy, som blant andre David Beckham og Steven Gerrard tidligere har spilt for, i tillegg til ferske Los Angeles FC, som ble stiftet i 2014.

Pengesterk «lillebror»



Men 59-åringen har utvilsomt en stor oppgave foran seg. Nå begynner arbeidet med å få på plass en tropp. Klubben har bare to spillere i troppen (begge på lån hos Orange County SC), og har heller aldri spilt en kamp, men er de en ting de har, så er det dype lommer:

LAFC eies nemlig av en rekke profiler som har investert store summer i klubben. Cardiff City-eier Vincent Tan, NBA-stjernen Earvin «Magic» Johnson, skuespiller Will Ferrell og forfatter Tony Robbins er blant eierne.

LAFC skal tidligere ha prøvd å lokke superstjernen Zlatan Ibrahimovic til klubben med en årslønn på svimlende 55 millioner kroner. Klubbløse Wesley Sneijder og Tigres-spiss André-Pierre Gignac skal også være aktuelle for MLS-nykommeren.

Klubben er i ferd med å bygge en ny stadion som koster drøye 350 millioner dollar. Banc of California Stadium skal ligge i hjertet av Hollywood-byen, og vil ha en kapasitet på drøye 22.000 mennesker. Arenaen forventes å stå klar til klubbens MLS-debut.

Nyheten om Bradley-ansettelsen kommer samme dag som byrival Los Angeles Galaxy sparket Curt Onalfo og ansatte Sigi Schmid som manager.

Bradley returnerer dermed til MLS elleve år etter forrige opphold i USA. I 2006 forlot han Chivas USA for å ta over det amerikanske landslaget. Deretter var han sjef for Egypt, før han var manager i Stabæk, Le Havre AC og Swansea City.

Bradley kjenner godt til den amerikanske ligaen, og før Chivas-tiden gjorde han suksess som manager for Chicago Fire. Han vant MLS Cup én gang (1998), i tillegg til US Open Cup to ganger (1998 og 2000).

Bob Bradley og sønnen Michael vil begge konkurrere i MLS neste sesong. I videovinduet under kan du se den daværende Stabæk-sjefen følge Michael i aksjon for USA under 2014-VM i Brasil.