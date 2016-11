Bekreftet: Southgate er Englands nye landslagssjef

Gareth Southgate (46) tok over England da Sam Allardyce måtte trekke seg fra jobben som landslagstrener i september. Nå har FA bestemt seg for å gi Southgate jobben på permanent basis.

Det melder britiske medier i ettermiddag.

– Jeg er ekstremt stolt over å få jobben som landslagssjef. Men jeg er klar over at å få jobben er én ting, å lykkes er noe helt annet, sa Southgate da han ble presentert i dag.

46-åringen har ledet England siden september, da Allardyce var ferdig som landslagssjef etter bare 67 dager. Årsaken var at han i et møte med falske forretningsmenn, som egentlig var journalister, ga råd om hvordan man unngår overgangsreglene i engelsk fotball for å tjene penger.

Det ble enden på visa for Allardyce, og Southgate ble pekt ut til å ta over laget de neste fire kampene.

Ubeseiret



Det endte med en fin, ubeseiret rekke: under Southgate har England vunnet både mot Malta og Skottland, samt spilt uavgjort mot Slovenia og Spania. De fire kampene var nok til å overbevise FA om at 46-åringen er rett mann for jobben, og nå er han altså ansatt.

– Jeg har likt å jobbe med spillerne over disse fire kampene, og jeg tror det er mye potensiale der, sier han.

For en drøy uke siden ble det kjent at Southgate skulle i intervjuer vedrørende stillingen, og møtet med FA-sjefene varte etter sigende i tre timer. Han må ha gjort et godt inntrykk - resultatet ble at samtlige fem FA-representanter ga tommel opp for å hyre 46-åringen.

Southgate skal nå lede England i resten av VM-kvalifiseringen, samt under den neste EM-kvalifiseringen.

– Jeg er klar til å gi alt for å gi nasjonen et lag de kan være stolte av og et lag de kan være stolte av å følge, sier han.

Trenerkarrieren



Han står selv notert med 57 kamper for «Three Lions» gjennom sin karriere som spiller. I årene mellom 1988 og 2006 var han innom både Crystal Palace, Aston Villa og Middlesbrough før han ga seg.

I juni 2006 tok han over trenerjobben i Middlesbrough etter Steve McClaren. På den tiden hadde han ennå ikke rukket å skaffe seg UEFAs trenerlisens, men det gjorde han underveis, og han ledet klubben fram til 2009.

I 2013 var han tilbake i managerstolen da England kom på banen og ønsket ham inn som U 21-sjef. Det var den jobben han fremdeles var i da Allardyce pakket sakene sine som England-trener i høst. Nå er det altså 46-åringen selv som har fått den prestisjefylte jobben.