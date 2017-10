Innmari mye «mer enn en klubb» …

Kommentar Sjelden har vel Barcelonas motto vært mer treffende enn akkurat nå.

Noen hevder hardnakket at idrett og politikk ikke har noe særlig med hverandre å gjøre. De er neppe fra byen med 1,6 millioner innbyggere, som er kjent for ren kunst, både hva gjelder Antoni Gaudis arkitektur og det som foregår på Camp Nou.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

«Més que un club» lyser mot deg når du kommer inn på det praktfulle stadionanlegget, der det skjer noe spesielt etter 17 minutter og 14 sekunder av hver eneste omgang.

Da synger fansen ut om den katalanske kampen for å løsrive seg fra Spania.

Tidspunktet er alt annet enn tilfeldig valgt.

11. september 1714 var nemlig en dag i sentraliseringens tegn.

Da endte en lang beleiring av Barcelona med at Bourbon-dynastiet gjorde slutt på det katalanske selvstyret.

Siden har det variert i hvilken grad katalanerne har fått bestemme over seg selv.

Katalansk landslag? Slik kunne det sett ut

MOTTO: "Mer enn en klubb" er slagordet til FC Barcelona. Foto: Annemor Larsen , VG

Det var særlig labre kår mens general Franco (1892–1975) styrte Spania med jernhånd, og la strenge restriksjoner på lokalt språk og kultur. I 1979, fire år etter Francos død, ble selvstyre innført.

Men sterke katalanske krefter, som markerer «nasjonaldagen» La Diada årlig, har lenge kjempet for løsrivelse for den ressurssterke regionen.

I den betente striden har et av verdens mest kjente fotball-lag en sentral funksjon.

Det fikk vi så til de grader bekreftet denne helgen, da politiet gikk brutalt til verks for å stoppe folkeavstemningen for fremtiden til distriktet, som har et eget flagg og et eget språk.

Sentralmakten i Madrid og spansk høyesterett har kommet til at valget stred mot grunnloven, men i Catalonia har retten til å avholde eget valg blitt en prinsippsak om ytringsfrihet.

For ledelsen i FC Barcelona har temaet lenge vært en øvelse i politisk balansekunst, og det finnes ulike fraksjoner med forskjellige syn på hvor tett klubben bør knyttes til uavhengighetskampen.

Offisielt tar ikke klubben stilling til om regionen bør forbli i Spania eller trekke seg ut, men den er blitt en viktig symbolmarkør for kampen for retten til å stemme over egen fremtid.

AMPERT: Politiet gikk hardt til verks for å stoppe valget, som er erklært grunnlovsstridig. Men folk strømmet til for å stemme. Foto: Cesar Manso , AFP

Og klubben er i praksis tett sammenvevd med katalansk kultur, egenart og identitet.

Fotballklubben Barcelonas betydning ble ikke akkurat svekket i helgen.

Mens tv-bildene fra politiets aksjoner for å få stoppet valget gikk verden rundt, gikk Barcelona ut med en pressemelding.

Der det står at klubben «fordømmer hendelsene, som har funnet sted over store deler av Catalonia, i den hensikt å hindre innbyggerne fra å utøve den demokratiske rettigheten til å ytre seg fritt».

I neste setning kom det frem at kampen mot Las Palmas skulle spilles for lukkede dører, etter at fotballforbundet hadde nektet å utsette kampen.

FOLKEHAV: Katalanere i tusentall tok til gatene for å kjempe for retten til eget valg. Foto: Enrique Calvo , Reuters

Også da kampen ble spilt (den endte 3-0), brukte Barcelona storskjermene på stadion til å markere ordet «demokrati».

Og det stopper ikke der.

For om klubben er blitt en markør, er retten til å få velge selv nærmest personifisert gjennom Gerard Piqué.

TOMT PÅ TRIBUNEN: Barcelona Gerard Piqué og Jordi Alba varmer opp foran kampen mot Las Palmas, som ble spilt uten tilskuere. Foto: Jose Jordan , AFP

Den 194 centimeter høye forsvarsspilleren åpner nå for å gi seg på det spanske landslaget, dersom det skulle løse noen problemer. Han brukte også sosiale medier søndag til å legge ut bilde av seg selv fra et stemmelokale. Han har ikke røpet hva han stemte i valget, der så godt som alle registrerte stemmer vil ut.

Nå er det bare 250 dager til fotball-VM sparkes i gang i Russland, og da skal spillere fra erkerivalene Barcelona og Real Madrid igjen søke å dra i samme retning, i et forsøk på å rette opp miseren fra 2014.

Den gang forsvant storfavoritten rett ut, etter å ha tapt mot Chile og blitt direkte ydmyket av Nederland.

Før den tid blir det neppe spenningen mellom Madrid og Barcelona noe særlig mindre intens, uansett om vi snakker om politikk eller ball.

Allerede i neste serierunde skal serielederen på tur til hovedstaden – for å møte Atletico.

Den blir ikke helt uten følelser, den kampen heller.

Både på gresset og på tribunen.