Slik skal NFF åpne seg: – Vi har vært for lukket

ULLEVAAL STADION (VG) Ansatte skal uttale seg i media, retorikken skal forenkles og en ny «åpenhetsdirektør» ansettes på toppen: Norges fotballforbund tar grep for å vinne folket tilbake.

Resultatet av forrige omdømmeundersøkelse av NFF: # NFF scorer svakere enn toppklubbene, fotballkretsene og den lokale klubben. Nærhet hjelper på omdømme. Derfor scorer klubbene og kretsene bedre enn NFF sentralt. # NFF er blant de fire svakeste av 60 norske bedrifter i TNS Gallups årlige omdømmeundersøkelse. # NFF oppleves som udemokratisk. De oppfattes som en organisasjon som sløser med penger. # NFF oppfattes som en ineffektiv organisasjon. # NFF bedriver markedsdrevet kommunikasjonen. For stort pengefokus. Avstand til grasrota. (Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Gallup)

Det skjer etter en opprivende åpenhetsdebatt i norsk idrett. Fotballforbundet har lært mye på veien, skal vi tro generalsekretær Pål Bjerketvedt.

– Vi har nok vært lukket som organisasjon. Det er skummelt når sentraladministrasjonen i landets største særforbund glemmer hvem vi er til for. Vi har vært litt fornøyd når vi har sendt ting fra oss, men det er jo egentlig da jobben begynner. Vi skal tilrettelegg for best mulig vilkår for aktiviteten der ute, sier han.

Vi sitter rundt et møtebord på Bjerketvedts kontor på Ullevaal stadion. Utsikten mot banen er upåklagelig. Det var her det startet for 13 måneder siden.

VG satte fokus på pengebruk i fotballforbundet. Det gled over i en åpenhetsdebatt som var medvirkende til at Kjetil Siem forlot jobben som generalsekretær i NFF, og at Inge Andersen fikk sparken i Norges idrettsforbund.

Mediemannen Pål Bjerketvedt ble hentet inn av NFF. Nå tar han for alvor grep: Svein Graff hentes inn til en nyopprettet stilling som «direktør for kommunikasjon og samfunn». Det skal ikke være en ny mur mot media og samfunnet ellers. Tvert imot, understreker Bjerketvedt.

– Det handler om å ta tak i åpenhetsdebatten og de svakhetene som ble avdekket, også hos oss. Åpenhet og kommunikasjon henger sammen: Du kan ikke predike åpenhet om du ikke har en strategi, holdning og kultur for det. Den må skapes på faglig nivå, sier NFF-toppen.

Så du denne? Her er tallene NIF ikke vil vise deg

Svein Graff skal ikke bruke tid på å serve norske journalister. Han skal drive strategisk kommunikasjonsarbeid – både internt og ut mot offentligheten.

Han trekker frem tre punkter han vil ta tak i umiddelbart etter jobbskiftet:

1. Ufarliggjøre media internt i NFF: – Vi vil alltid oppleve vanskelige saker. De må håndteres uten at man får mediepanikk. Det er masse interessekonflikter i landets største særforbund, og det må vi ha et mer avslappet og konstruktivt forhold til.

2. Forenkle retorikken: – På den måten kan vi minke den avstanden noen opplever at det er mellom grasrota og toppen av norsk fotball.

3. Få ut historier om norsk fotball: – Vi har ikke klart å fortelle om alt det arbeidet som skjer på grasrota og i toppfotballen. Det å ha en kommunikasjonsstrategi rundt dette, er viktig, sier Graff.

Per-Mathias Høgmo er historie som norsk landslagssjef. Inn har Lars Lagerbäck i stedet kommet. Mens Høgmo disputerte fotball hver gang han møtte media, har svensken en helt annen stil.

– Vi er nødt til å snakke et språk som folk forstår. Vi representerer noe folkelig og må ikke fjerne oss fra folk flest. Vi må identifisere seg med mottakerne, sier Svein Graff.

– Ble retorikken til Høgmo et problem for dere?

– Både han, jeg og andre på huset erkjente at vi kom i situasjoner der den retorikken ble misforstått og var unødvendig abstrakt. Vi jobbet med det å snakke mer folkelig og konkret. Det var en erkjennelse i hele den perioden.

Så du denne? NFF-selskap bestilte rapporter: Hyret advokat i NIF-strid

Pål Bjerketvedt skyter inn fra den andre siden av møtebordet:

– Fremover ønsker vi at mange flere i forbundet uttaler seg i media. De som er gode på sport, barnefotball og kunstgressbaner skal gjerne fronte sine saker i media. Det er viktig med flere fjes, sånn at det ikke alltid er de samme som går igjen. Det handler også om å få ut den ekte fagkunnskapen, som må ut i fritt spillerom.

Husker du denne? Rundt 15 personer hever millionlønn

– En av de aller første sakene VG skrev i åpenhetssaken, handlet om antall mellomledere med millionlønninger i Norges fotballforbund. Nå vokser administrasjonen enda mer?

Svein Graff tar ordet. Han jobber i dag i Ullevaal Media Center, men har hatt permisjon fra sin «egentlige» jobb i NFF siden 2014, sier han. Dermed er han allerede innrullert i systemet.

– Vi utvider ikke antall stillingshjemler eller lønnsmidler. Vi finner løsninger innenfor eksisterende portefølje. Det handler blant annet om noen stillinger som ikke re-engasjeres. Jeg hadde hatt trøbbel med å forsvare det å opprette en ny stilling, sier Bjerketvedt.

Ordene «åpenhet» og «kommunikasjon» går igjen underveis i praten med VG på generalsekretærens kontor. NFF har komplisert skrudd sammen, sier han. Det blir for mange stoppesteder før en beslutning er fattet.

Det er ikke den eneste aha-opplevelsen han har fått etter at han ble ansatt som NFFs øverste administrative leder.

– På fotball-tinget slo det meg at det var enormt med tall på storskjermen, men at jeg ikke kunne bruke dem til noe. De fortalte meg ingenting om utviklingen eller hva prioriteringene våre er, sier den tidligere NTB-toppen.

– Er ikke gjennomgang av regnskap på fotball- og idrettsting ofte sånn: At man går gjennom sekkeposter på storskjerm, og så godkjennes det hele uten veldig store protester?

– Det skal vi gjøre noe med, sier Bjerketvedt bestemt.

Bråk i alpint: Her er epostene som skapte bråk i alpin-Norge

Svein Graff griper ordet og fortsetter:

– Når jeg snakker om å bedre kommunikasjon, så handler det ikke bare om media. Det å gjøre tall forståelig internt er også en del av den biten.

– Vi kommer fortsatt til å gjøre tabber og være lukket når vi burde vært åpne. Men det er en del av prosessen å innrømme feilgrep i ettertid. Ingen virksomheter er feilfrie på dette området. Vi må senke guarden, legger han til.

– Dere legger lista høyt med de ordene dere bruker i dag. Det vil komme forventninger om åpenhet i den andre enden?

– Jeg tror ikke vi skal være redd forventninger. Det uttrykker vilje og holdning, som jeg tror det er bra å promotere, sier Pål Bjerketvedt.

PS! Svein Graff forlater jobben som daglig leder i Ullevaal Media Center. Han vil fortsette jobben mot media under herrelandslagets landslagssamlinger.