RBK-Koteng om NIF-åpenhet: – Ser mørkt ut

ULLEVAAL STADION (VG) Norges Fotballforbund sendte et signal om behovet for økt åpenhet i toppen av Norges idrettsforbund på sitt forbundsting søndag formiddag.

Det skjedde ganske nøyaktig ett år etter at «åpenhetssaken» i norsk media startet med et kritisk blikk på både NFF og NIF.

– Som det største særforbundet har vi en plikt til å bidra med større åpenhet i idretten. Vi fikk kritikk på Tinget i fjor, men vi ventet ikke på noe Bernander-utvalg. Vi har gått foran, og må bruke alle arenaer der vi møter NIF og andre særforbund, til å si noe om hvordan vi mener det bør være, sier fotballpresident Terje Svendsen til VG.

Han var opprinnelig mot et forslag fra fem klubber i Norge, som mente at NFF burde anmode NIF om å åpne regnskapet sitt fra 2011 til 2015 for offentlig innsyn. Da denne setningen ble fjernet, stemte 155 delegater for – inkludert Svendsen – mens bare én var imot.

Setningen som ble vedtatt var da «Fotballtinget ber NFF, ved forbundsstyret, ta initiativ overfor ledelsen i Norges idrettsforbund for tiltak som kan sikre nødvendig tillit til at åpenhet praktiseres for forvaltningen av idrettens ressurser».

– Kravet om innsyn i regnskap bakover i tid er fjernet: Er ikke setningen som står igjen for luft å regne?

– Jeg er opptatt av hvordan vi agerer fremover. Hva som skjedde før min tid, er jeg ikke så interessert i. Jeg er opptatt av hvordan vi responderer på de utfordringene som grasrota er opptatt av, svarer fotballpresidenten.

Viste til Trump



Styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, var offensiv på talerstolen allerede lørdag ettermiddag:

– Donald Trump blir for smågutt å regne når vi ser hvordan idrettsforbundet har behandlet pressen i det siste, sa han foran et par hundre delegater fra hele landet.

Koteng reagerer spesielt på at ledelsen i idrettsforbundet nylig krevde spørsmål på epost, og la til egne spørsmål da samlesvaret ble sendt i retur til VG.

NIF-TOPPER: Idrettspresident Tom Tvedt (t.v.) og generalsekretær Inge Andersen.

Det var Sarpsborg 08-leder Cato Haug som foreslo å fjerne setningen om konkret NIF-innsyn fra forslaget som ble stilt. Han fikk umiddelbart grønt lys fra lederen i Bossekop, som hadde fremmet forslaget.

Haug var samtidig tydelig i sin omtale av ledelsen i Norges idrettsforbund:

– Nå er ikke tilliten god nok til NIF og det bør vi signalisere tydelig. NFF-styret sier at vi bør ha tillit til at NIF håndterer dette godt, men det har de ikke gjort. Det sier stort sett hele Idretts-Norge, bortsett fra idrettsstyret selv. Da synes jeg vi skal forsterke det signalet, sa han fra talerstolen.

Ivar Koteng tror det opprinnelige forslaget hadde blitt vedtatt av NFF-tinget på Ullevaal stadion. Han er likevel rask med å legge til:

– Signalet som sendes til idrettsforbundet er tydelig og rent praktisk det samme.

Ettårsdag for Koteng-utspill



Det har gått ett år siden Koteng gikk på talerstolen og sa at «dersom vi har spist lunsj til fire og et halvt tusen, så må vi enten vise frem regningen eller slutte med det».

– Det har gått ett år siden «lunsj-utspillet» ditt. Hva tenker du om status på åpenhet i norsk idrett i dag?

– Fotballforbundet har blitt mer bevisst og er på rett vei. Ellers var jeg optimist og tenkte at idrettsforbundet ville være så smarte at de var åpne med én gang. Men så smarte er de ikke. Så det ser litt mørkt ut, sier RBK-lederen.

På Tinget til NIF er det kreter og særforbund som representerer resten av landet gjennom indirekte representasjon. På Tinget til NFF kan derimot hver eneste klubb i Norge teoretisk sett stille med en representant.

– Det er vanskelig å ha direkte valg i idrettsforbundet. Men i så fall hadde idrettsstyret blitt kastet, mener Ivar Koteng.

To av medlemmene i NIF-styret, Sondre Gullord og Anne Berit Figenschau, har tatt til orde for å åpne opp for innsyn bakover i tid, men uten å ha blitt hørt internt.

En slik åpenhet ville synliggjort konkret pengebruk blant annet under OL i Sotsji, der Norge skulle gjøre seg lekre for IOC i jakten på et OL til Oslo i 2022.

I tillegg til de to NIF-toppene har flere idrettskretser, Norges Friidrettsforbund, kulturminister Linda Hofstad Helleland (H), samt Buskerud fylkeskommune bedt om offentlig innsyn bakover i tid.

Slik svarer Tvedt



Idrettspresident Tom Tvedt er forelagt kritikken fra Ivar Koteng søndag. I en epost til VG skriver Tvedt at NIF er for størst mulig åpenhet i alle forhold. Påstander om hemmelighold kjenner han seg ikke igjen i.

– Det var Idrettsstyret som tok initiativet og bad om en uavhengig utredning av rutiner og systemer når det gjelder åpenhet. Denne utredningen, ledet av John G. Bernander, leverte en serie med forslag. Idrettsstyret har implementert samtlige forslag fra utvalget med virkning fra 1. januar 2017.

– Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at dette ikke sikrer nødvendig tillit til at åpenhet praktiseres for forvaltningen av idrettens ressurser – akkurat slik vedtaket fra Fotballtinget lyder, sier Tvedt og fortsetter:

– Idrettsstyret har også gjort full åpenhet og innsyn mulig for idrettsstyret og NIFs administrasjon helt fra vi ble valgt på Idrettstinget i juni 2015. Også før 2015 var idrettens regnskaper underlagt et ansvarlig regime som sikret etterprøvbarhet og åpenhet overfor medlemmene og for myndighetene.

– Regnskapene fra tidligere år ligger åpent tilgjengelig på idrettsforbundets nettsider sammen med en detaljert gjennomgang av regnskapene fra Sotsji og for Norway House. Dette er også blitt presentert for organisasjonen som har hatt anledning til å stille akkurat de spørsmål de måtte ønske.