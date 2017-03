NFF-styret vil vrake åpenhetsforslag

Fem fotballklubber ber Norges Idrettsforbund åpne opp for innsyn i regnskapene sine bakover i tid. Styret i Norges Fotballforbund er uenig.

Nå blir saken formelt tema på fotballtinget denne helgen. Da skal norsk fotball stemme over forslaget fra Bossekop, Kløfta, Sykkylven, Hammerfest og Idrettslaget Nordlandet.

De mener norsk idrett befinner seg i en tillitskrise. Og for å komme ut av denne, bør ledelsen i idrettsforbundet snarest åpne for innsyn også i perioden før dagens styre ble innsatt i 2015.

Det har NIF-toppene lenge nektet å gjøre. Dermed blir den konkrete pengebruken under OL i Sotsji, der Norge skulle gjøre seg lekre for IOC, blant annet hemmeligholdt.

– Norsk idrett opplever en tillitskrise. Man er helt avhengig av tillit fra omgivelsene. Det handler ikke bare om det offentlige som gir tilskudd, men også om «hvermannsen» rundt omkring i landet, sier Bossekop-leder Thorbjørn Jungård til VG.

I tingforslaget som det skal stemmes over, heter det blant annet:

BOSSEKOP-LEDER: Thorbjørn Jungård. Foto: Privat

«Når NIFs ledelse motsetter seg åpenhet og innsyn i forvaltningen av felles verdier for idretten er dette svært uheldig for idrettens tillit og omdømme. Vi ser det naturlig og riktig at fotballtinget og Norges Fotballforbund, som representerer det største særforbundet innen norsk idrett, tar ansvar og initiativ overfor Norges Idrettsforbund på dette området, for om mulig å gjenopprette tilliten som er nødvendig for å sikre den store og viktige aktiviteten som skapes gjennom frivilligheten og lokalidretten».

NFF-styret innstiller på å vrake forslaget fra de fem fotballklubbene.

«Medlemmene i Norges Idrettsforbund har valgt et styre til å lede og ivareta medlemmenes interesser mellom tingperiodene. At medlemmene, mellom tingperioder, skal instruere styret i enkeltsaker er utfordrende demokratisk og organisatorisk» heter det i tingdokumentene.

Og: «Forbundsstyret har og vil også i fremtiden signalisere overfor styret i NIF om å arbeide for åpenhet i organisasjonen. Imidlertid mener forbundsstyret at en skal ha tillit til at styret i NIF håndterer dette på beste måte».

NFF-styrets argumentasjon får Jungård til å reagere.

– Det får være måte på til formalisering. Vi er underlagt NIF, og dersom «hvermansen» mener at noe er galt, så må man kunne si fra. Jeg tror tinget vil si fra, og blir veldig skuffet på vegne av Fotball-Norge om man ikke stemmer for forslaget, sier han.

Selv det er fem klubber som har signert forslaget, står kun Alta-klubben Bossekop oppført i tingdokumentene. Det irriterer flere av klubbene VG har vært i kontakt med.

– Her driver NFF med en utilbørlig hersketeknikk. Fra papirene kan man få inntrykk av at det bare er én klubb som har sendt inn forslaget, men vi er mange som har reagert, sier Jungård.

Han får støtte av Geir Igelkjøn i Sykkylven, som også mener at alle klubbene burde vært nevnt.

– Jeg føler vel at forbundet er på en annen planet enn bredden, sier han.

Konfrontert med reaksjonene skriver Espen Auberg, leder for juridisk seksjon i NFF, følgende i en epost til VG: «Forslaget ble sendt inn av Bossekop, hvor også fire andre klubber var tatt med i signaturfeltet nederst på brevarket. Jeg oppfattet dette som at det var Bossekop som formelt sett var forslagsstiller, mens de fire øvrige støttet forslaget. Dersom det har vært meningen at alle fem klubbene skal stå som forslagsstillere har jeg misforstått dette, noe som er beklagelig.»

To av medlemmene i NIF-styret, Sondre Gullord og Anne Berit Figenschau, har tatt til orde for å åpne opp for innsyn bakover i tid, men uten å ha blitt hørt internt.

I tillegg har flere idrettskretser, Norges friidrettsforbund, kulturminister LindaHofstad Helleland (H), samt Buskerud Fylkeskommune bedt om det samme.

PS! NFFs forbundsting åpner i dag, lørdag 4. mars, og fortsetter søndag 5. mars.