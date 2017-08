NFF risikerer ny Edvartsen-utbetaling

I mai sa NFF at man skulle «skape arenaer» slik at Svein-Erik Edvartsen (38) kan komme tilbake som dommer. Tre måneder senere har det fortsatt ikke skjedd noe.

Denne uken samlet landets beste fotballdommere seg til møter og løpetest i Oslo.

Edvartsen var ikke invitert.

Han dømmer gratis i showkamper og holder seg i god form. Men tilliten mellom ham selv og dommersjef Terje Hauge fremstår uendret. Edvartsen slippes ikke inn i varmen. Og dermed virker situasjonen like fastlåst som den var da partene forsøkte å få ro tidlig i mai.

– Ikke hørt en lyd

Edvartsen henviser til sin advokat og venn John Christian Elden, men sier likevel følgende i en kommentar til VG:



– Siden 9. mai har de sagt at de skal skape arenaer for meg. Jeg har ikke hørt en lyd. Derfor kontaktet jeg (Terje) Hauge for nøyaktig én måned siden. Da skrev han at han skulle kontakte meg i uke 31 - altså for to uker siden, men jeg har fortsatt ikke hørt noe. Det er vanskelig å gjenskape tillit når jeg ikke blir invitert inn på noen arenaer, sier han.

I fjor var han rangert som landets nest beste fotballdommer. Men etter en opprivende konflikt med dommersjef Terje Hauge i vinter måtte det mekles i vår. Andre dommere hevdet seg mobbet av Edvartsen. Han svarte med anklager om sjikane fra motparten.

Avtale

Resultatet ble en avtale som kostet fotballforbundet dyrt: Svein-Erik Edvartsen tok én sesongs pause som eliteseriedommer og fikk snaut 700.000 kroner i kompensasjon.

Leder i konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn

Planen har hele tiden vært at Edvartsen kommer tilbake i 2018-sesongen. Men forliket som ble inngått i vår åpner etter det VG erfarer for at 38-åringen får enda mer penger dersom han ikke får sjansen til å returnere etter nyttår.

Etter det VG forstår skal det ikke være snakk om like mye penger som i 2017 – men det handler likevel om flere hundre tusen kroner også denne gangen. Edvartsen ønsker på sin side en retur som dommer så raskt som mulig.

«Det er en avtalefestet sak at vi skal prøve å fremskaffe arenaer der han skal gjenskape den tilliten som ikke er tilstede i dag. Det er opp til dommerseksjonen og dommerkomiteen å komme opp med disse arenaene» sa konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, til TV 2 tidlig i juni.

Dommersjef i NFF er nettopp Terje Hauge – som er svært sentral i konflikten med Edvartsen. Men på spørsmål fra VG om hva man har gjort for å opprette arenaer for Svein-Erik Edvartsen, henviser Hauge til Fisketjønn.

Ferieperiode

Han befinner seg i utlandet og svarer VG på epost:

«Som tidligere kommunisert, har vi en avtale om at det skal etableres arenaer slik at Svein Erik gis muligheten til å gjenskape nødvendig tillit. Hvordan og når diskuteres og vi regner med å ha konkludert i løpet av tidlig høst. Ferieperioden er avsluttet og det er fortsatt mye igjen av sesongen» skriver Fisketjønn.

Allerede i oktober skal NFF innstille neste års internasjonale dommere til FIFA. Fisketjønn understreker overfor VG at han mener det fortsatt gjenstår nok tid for Edvartsens vedkommende.

– Vi har foreløpig ikke hørt fra NFF hvordan de planlegger å følge opp avtalen, men legger til grunn at Edvartsen er tilstede på dommersamlinger og andre arenaer høsten 2017 for å forberede til dømming i 2018, skriver Edvartsen-advokat John Christian Elden i en epost til VG.

– Selvfølge

– Forventer dere at det skjer noe snart, slik at han får sjansen til å returnere i 2018?

– Det ser vi på som en selvfølge, og har ikke hørt noe annet, sier den profilerte strafferettsadvokaten.

Svein-Erik Edvartsen har blitt anklaget for å trakassere flere av dommerkollegene sine. 38-åringen har beklaget innholdet i tekstmeldinger fra 2015, men mener samtidig at han har mottatt sjikanerende meldinger fra den andre siden i konflikten. Begge parter skal ha sendt inn dokumentasjon til fotballforbundet.

I midten av mai fikk HR-sjef i NFF, Mette Sørlien, i oppgave å kartlegge dette materialet. Arbeidet med å finne ut hva som har skjedd måtte skje fort, understreket hun den gangen.

I dag, tre måneder senere, foreligger det ingen konklusjon.

«Vi gjør noen interne undersøkelser basert på henvendelser vi har mottatt. Det er ingen granskning. Arbeidet er ikke sluttført» skriver Nils Fisketjønn i en epost til VG.

«Granskning»

I midten av juli stilte VG også spørsmål til generalsekretær Pål Bjerketvedt om dette arbeidet:

«Vi bruker den tiden som er nødvendig på dette arbeidet. Materialet er omfattende og vi må gjøre et grundig og profesjonelt arbeid, som også må times med ferieavvikling og permisjoner» svarte han i en epost.

Edvartsen-advokat John Christian Elden er ikke kjent med noen «granskning»:

«Dersom noen skulle gransket en arbeidstaker, er det klare regler i arbeidsmiljøloven for hvordan man skal gå frem og inkludere den ansatte og hans tillitsvalgte - meg. Jeg har ikke hørt en tøddel. Vi har en avtale fra i vår om at snøen som falt i fjor er smeltet og at alt er lagt bak partene, slik at man bare ser fremover. Vi forholder oss til at NFF er en ansvarlig arbeidsgiver som følger lover og regler, og ikke driver cowboyvirksomhet som en useriøs aktør i arbeidslivet skulle ønske å lære av» skriver han til VG.

PS! Svein-Erik Edvartsen dømmer under «Fotballens festdag», før eliteseriekampen mellom Stabæk og Molde på Nadderud 20. august.