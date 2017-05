Tidligere Brann-trener Rikard Norling snakker nå om kampfiksingsskandalen. Han mener det setter hele hans yrkesvalg på prøve.

Det svenske fotballforbundet valgte å avlyse kampen mellom IFK Göteborg og AIK torsdag. Det er uklart når den skal spilles. En eller flere AIK-spillere ble kontaktet av kriminelle og forsøkt påvirket til å fikse resultatet. Norling er trener for AIK.

– Har jeg ikke det her, så er mye over, da har jeg bare familien igjen. Så det er nesten viktigere enn livet selv. Så jeg klar til å kjempe inn i døden for sannheten, sier Norling til Aftonbladet.

Han nekter å uttale seg om selve saken, men innrømmer at det er sterke følelser inn mot Stockholmsderbyet mot Djurgården og taktikken han skal legge opp inn mot den.

– Følelsesmessig har jeg opplevd at jeg nå kan fortsette å leve i sannheten og ikke i en illusjon, for det er jo det som denne beslutningen medfører. At vi kan fortsette å tro på at det er korrekt. Så akkurat denne prosessen, den delen, er akkurat like vidunderlig som den var før. Men det hadde kunnet være fundamentalt annerledes om vi ikke hadde gjort det vi har gjort. For da hadde jeg ikke funnet noen som helst verdi i den prosessen med å forberede laget for Djurgården.

– Det blir yrkeseksistensielle spørsmål som det hadde blitt for alle. Jeg vet ikke om jeg er annerledes, men hele mitt liv henger på det her, fortsetter Rikard Norling.

Sportssjef Björn Wesström sier til nyhetsbyrået TT:

– Jeg er skuffet over at det er vi som rammes, men jeg er ikke overrasket. Vi er en del av samfunnet som åpenbart ser sånn ut. Jeg ikke hvordan dette vil påvirke oss på kort sikt, men i det lange løp kanskje vi blir et symbol for dem som sa stopp, sier Wesström, som aldri var i tvil om at klubben skulle varsle det svenske fotballforbundet og politiet om forsøket på å påvirke kampen mot IFK Göteborg.

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo sier til NTB at det kan skje også i Norge.

– Det er jo trist. Det er viktig at vi har øyne og ører åpne. Vi har jo hatt en sak i Norge, og kan det skje (på toppnivå) i Sverige, kan det skje i Norge også, sier Odd-sjefen.