Leverte nydelig frisparkperle – nå kan nøkkelspilleren forsvinne

(Hull - Everton 2-2) Skal Adama Diomande & co. beholde plassen i årets Premier League er de nesten nødt til å beholde Robert Snodgrass (29).

For Hull, dømt nord og ned i årets Premier League, er skotten uhyre viktig. Ifølge statistikktjenesten Opta har Snodgrass vært involvert i 50 prosent av Hulls 16 fattige mål denne sesongen. 29-åringen har selv sørget for å score seks, mens han har vært nest sist på to mål.

Problemet for Hull er at Snodgrass er på vei bort i det kommende overgangsvinduet. Kontrakten varer bare frem til juni 2017 og han har takket nei til klubbens nye forslag til avtale.

Ifølge The Guardian er flere klubber – både i Premier League og Championship – interessert. Snodgrass har heller ikke lagt skjul på at han vil bort allerede i januar.

Frisparkperle



Men på banen virker han i hvert fall å være helt uberørt av fremtidsspekulasjonene. Mot Everton fredag kveld var han nær å sikre laget tre svært kjærkomne poeng.

Målet hans var også av det vakre slaget. Etter en drøy time og på stillingen 1-1 fikk vertene frispark. Snodgrass tok oppstilling og skrudde ballen over muren på vakkert vis. Everton-keeper Joel Robles strakk seg så lang han var, men kunne ikke hindre at ballen føk i krysset.

Barkley berget Everton



Det gikk dermed mot en etterlengtet trepoenger for Hull. Mike Phelans menn har ikke vunnet en kamp siden 6. november.

Hull-manageren fikk se midtstopper Michael Dawson sette inn 1-0-scoringen etter drøyt fem minutter. Everton utlignet etter en utrolig klønete keeperinvolvering, der Hull-sisteskanse David Marshall slo ballen i eget mål etter et innlegg like før pause.

Vertene holdt unna store deler av Evertons sluttspurt etter Snoddgrass-perlen. Helt til det gjenstod fem minutter. Heller ikke denne gangen skulle det gå veien.

For fem minutter før full tid dro venstreback Leighton Baines seg fri ned mot dødlinja. Innlegget var som vanlig presist og traff pannen til Ross Barkley. Evertons midtbanejuvel takket og bukket, og satte inn utligningen. Det ble også sluttresultatet.