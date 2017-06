NFF tar nye homofili-grep

ULLEVAAL (VG) Norges Fotballforbund (NFF) mener de ikke har gjort nok for å markere aksept for homofili i fotballmiljøet. I helgen rulles kampanjer ut på arenaene for å vise støtte.

– Jeg synes det er et flott tiltak, det jobbes godt med å påvirke holdninger i samfunnet ellers. Så fint at fotballen kommer på banen, det er jo den største idretten i Norge og har påvirkningskraft, sier landslagsspiller og kaptein for Stabæk Fotball Kvinner, Ingvild Isaksen (28) til VG.

Hun vil sammen med andre kapteiner i herre- og kvinnefotballen bære regnbuefargede kapteinsbind på armen i helgen. Også hjørneflaggene ute på stadionene vil preges av de samme fargene.



– Når kapteinene til de store klubbene, og i breddefotballen, går foran som gode eksempler vil vi sende et kraftig signal om at dette er greit. Fotball er for alle, sier presidenten i NFF Terje Svendsen (56).

– Det er viktig å påvirke holdningene i idretten. Og fotball har en viktig samfunnsrollen. Her er man velkommen uansett legning og hvem du er glad i, mener trønderen.

Se hva Svendsen har å si her. Artikkelen fortsetter under videoen.

Ikke gjort nok

– Vi føler vi ikke har gjort nok for å skape trygghet og sikkerhet rundt om i garderobene for å kunne stå frem med sin legning. Vi synes det er naturlig å være med på denne markeringen, fortsetter fotballpresidenten.

Hvorfor føler dere at det ikke har vært gjort nok?



– Det har kanskje ikke vært like fokusert tidligere. I samfunnet er det en rekke aktiviteter knyttet til dette spørsmålet. Og vi synes det er viktig at fotballen kjenner sin besøkelsestid her.

VELKOMMEN: Jakob Glesnes og Ingvild Isaksen, her på Ullevaal Stadion, synes det er flott å fronte en kampanje for å markere aksept for homofili - også i fotballen. Foto: Vegard Aulstad, VG

– Utrolig at vi må stille opp på sånt i 2017, sier Strømsgodset-kaptein Jakob Glesnes (23).

Med det mener han at det burde være allment akseptert at man også i fotballen, kan ha forskjellige legninger. Men det kan man fort tenke seg til at det ikke er. Som VG tidligere har omtalt er antallet åpent homofile i Eliteserien lik null.

– Det er nok fortsatt forskjell på gutte- og jentefotball, sier Ingvild Isaksen. Som alltid har opplevd at kvinnene hun har spilt med har møtt aksept uansett legning.

– Det er en jobb å gjøre i guttegarderoben, mener hun. Glesnes mener det egentlig er et ikke-problem.

– Hos oss hadde man møtt støtte. Her alle velkomne, sier 23-åringen.

Snakker dere noe om dette i garderoben?

– Ja, det har vært snakket om hvorfor det er så få åpne homofile fotballspillere i forhold til resten av samfunnet. Jeg opplever at alle mener det er trist at man ikke tør være seg selv.

Nigeria-trener i 2011: - Homofili er en skitten ting

Frykt



NFF, Norsk Toppfotball og Serieforeningen for kvinnefotball går sammen om å unngå nettopp frykt for å være seg selv. For det oppleves fortsatt, tror aktørene.

– Det er ingen som har turt å være den første til å stå frem på herresiden. Jeg tror det handler om en usikkerhet rundt hvordan det blir mottatt. Fordi det gjerne blir stor oppmerksomhet rundt det, sier Isaksen.



VG gjennomførte i 2015 en undersøkelse med Elitseriespillere. Der svarte kun 8,9 prosent nei på spørsmålet - «Er det etter ditt syn vanskelig å stå frem som homofil i fotballmiljøet?»



– Den undersøkelsen understreker bare behovet for det som skal skje nå, sier fotballpresidenten og viser til kampanjen og NFFs langsiktige prosjekt om å skape trygghet i barne-, ungdom- og voksenfotballen, sier Svendsen.

– Hvis fem prosent har en homofil legning i samfunnet så er det rart hvis de ikke finnes i fotballen. Vi må skape trygge rammer så folk kan stå frem åpent og ærlig.