Høgmo nekter å gå: – Det er tusenvis av redaktører og bloggere der ute

En kikk på tallene avslører et sørgelig faktum: Starten på den 33. kvalifiseringen til et stort mesterskap er tidenes dårligste av et norsk herrelandslag i fotball.

Dagen etter det famøse ettmålstapet borte mot Aserbajdsjan, hvor Per-Mathias Høgmo avviste at retrett som landslagssjef var tema, møtte han igjen pressen.

VG spurte landslagssjefen direkte om hva han mente om at både VG og Aftenposten på kommentarplass hadde bedt Høgmo gå.

– Jeg kan ikke forholde meg til det. Det er tusenvis av redaktører og bloggere der ute. Jeg setter pris på engasjementet, svarte Høgmo.

Les også kommentaren her: Det er nok nå, Høgmo: Gå av

Aldri svakere



56-åringen fra Gratangen møtte pressen med en ubehagelig rekord i bagasjen på vei hjem fra Baku.

For aldri før har status vært svakere etter to kamper i kvalifiseringssammenheng for Norge. I kun seks av de totalt 32 kvalikkene til Europa- eller Verdensmesterskap har null poeng vært beholdningen etter to kamper. Det var før VM 1990 og VM 1986, samt før EM i 1972, 1962 og 1960.

Men aldri har målforskjellen - som er på nitriste 0-4 - vært svakere.



Selnæs forbannet: – Det er ræva

På spørsmål fra VG om hvordan det var mulig å tro på et VM-sluttspill etter denne starten svarte Høgmo følgende:

– Først og fremst fordi det er mange kamper igjen, og at vi har møtt Tyskland. Vi kommer fra en kvalik som var bra, og vi har møtt Tyskland. Også har vi hatt et skuffende resultat mot Aserbajdsjan, hvor vi var best, men ikke klarte å avgjøre til vår fordel, sa landslagssjefen til VG, som mente presset ikke affiserte han.

– Jeg har levd så tett på livet i toppklubber i 25 år nå, og jeg vet hvordan disse mekanismene fungerer. De er svært forutsigbare. For meg handler det om å formidle stemningen til dere.

På VGs avstemning kan det virke som stemningen som formidles ikke går helt hjem. Blant de drøye 35 000 som har avgitt sin stemme vedrørende Høgmos fremtid som landslagssjef, mener 87 % at han bør gå etter gårsdagens kamp.

Saken fortsetter under bildet

MØTTE PRESSEN: Per-Mathias Høgmo møter pressen dagen etter Aserbajdsjan-kampen søndag ettermiddag. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

– Vi har sett på hva vi syns fungerte



– Det er mitt overordnede ansvar å skape resultater til enhver tid, men samtidig er vi sammen om det. Vi er alle ansvarlige, mente Høgmo.

Spesifikt om kampen lørdag kveld oppsummerte landslagssjefen kort.

– Vi har sett på hva vi syns fungerte i forhold til den strategien vi la. Vi kommer oss veldig mange ganger til innlegg, vi har 35 innlegg i boks. Da er vi samtidig inne på det som er vår akilles for tiden: Kvaliteten i innleggene og det å sette sjanser, der er vi ikke vasse nok for tiden, sa Høgmo, før han dro linjene tilbake til sjansesløsing også i de forrige oppgjørene mot Aserbajdsjan og play off-kampene mot Ungarn.



Sjekk børsen: Slik spilte Norge