Hevder Edvartsen er ferdig i NFF-jobb

Ifølge TV 2 skal Svein-Erik Edvartsen være ferdig som seksjonsleder i Norges Fotballforbunds avdeling for samfunnsansvar.

– Situasjonen drøftes. Vi er inne i en prosess, sier NFF-generalsekretær Pål Bjerketvedt til TV 2, uten å bekrefte eller avkrefte TV-kanalens opplysninger.

Samtidig hevder kanalen at Edvartsen ikke kommer tilbake som dommer neste sesong.

Grunnen hevdes å være måten han har opptrådt på, som angivelig blir vurdert som uforenlig med den fremskutte posisjonen han har hatt sommerferie og pappapermisjon fra de siste månedene.

– Det har jeg ikke noe kommentar til. Svein er ansatt som seksjonsleder i NFF og jeg har ikke lest saken til TV 2 heller, sier direktør for kommunikasjon og samfunn i NFF, Svein Graff, til VG.

– Vi er i en dialog på juridisk nivå om fremtiden hans. Foreløpig er ikke noe avklart.

VG har foreløpig ikke lyktes å komme i kontakt med Svein-Erik Edvartsen.

Anklaget for mobbing og trakassering

23. mars ble det kjent at Edvartsen ikke var satt opp til noen av kampene i første serierunde. Deretter pågikk en lengre konflikt, før det én måned senere ble hevdet at konflikten mellom Edvartsen og dommersjef Terje Hauge var løst.

Det viste seg imidlertid å ikke stemme. 26. april skulle Edvartsen beklage seg overfor dommerkollegene i et møte på Gardermoen, men allerede dagen etter skrev dommerforeningen et brev til NFF hvor de ytret at de ikke ønsket å se Edvartsen som eliteseriedommer før situasjonen endret seg.

I starten av mai stod toppdommer Reidar Gundersen frem og fortalte om det han mente var mobbing og trakassering fra Svein-Erik Edvartsen:

«La seg flat» ni ganger på 25 minutter

Fire dager senere kom løsningen: Edvartsen dømmer ikke mer på toppnivå i 2017, men det ble hevdet at han kunne returnere i 2018.

I et TV 2-intervju 16. mai varslet Svein-Erik Edvartsen at han ville endre sin væremåte som følge av mobbeanklagene fra dommermiljøet.

I løpet av det 25 minutter lange intervjuet påpekte han hele ni ganger at han «legger seg flat».

Likevel får Edvartsen heller ikke dømme i lavere divisjoner, selv om 37-åringen hadde et håp om å få dømme fotball på lavere nivå denne sesongen.

