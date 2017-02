Herlovsen klar for Kina: Setter overgangsrekord

Isabell Herlovsen (28) forlater Lillestrøm kvinner til fordel for kinesiske Jiangsu, og blir samtidig den dyreste norske kvinnelige fotballspilleren gjennom tidene.

Det er ikke bare på herresiden kinesisk fotball blir stadig mer attraktivt, det er hele nasjonen som generer fotballinteresse. Nå har den kinesiske klubben Jiangsu åpnet lommeboken og sikret seg tjenesten til 28 år gamle Isabell Herlovsen, som forventer å være på plass i Kina allerede i slutten av neste uke.

Overgangene på herresiden antyder at det er store økonomiske muskler i kinesisk fotball, noe som kan vise seg å gjelde på kvinnesiden også. Herlovsen vil få millionlønn i Jinagsu - som er en mangedobling av det hun har hatt i Lillestrøm.

– Jeg har vært veldig lysten på å komme meg ut igjen. Det var en mulighet jeg ikke kunne si nei til. De økonomiske betingelsene er bra, men jeg gjør ikke dette for pengenes del. Dette blir en fantastisk utfordring, både på og utenfor banen, sier Herlovsen til rb.no.

– Uerstattelig



Overgangen til Jiangsu har gjort Herlovsen til den dyreste norske spilleren på kvinnesiden noensinne, men daglig leder i LSK kvinner Kristine Skuland Nilsen vil ikke gå i detalj på overgangssummen.

– Jeg vil ikke gå i detalj men kan si at den ligger på godt over en halv million kroner, sier hun til VG.

Skuland Nilsen går nå i gang med jakten på en ny spiss, og vil ikke si at LSK jakter en erstatter, av én simpel grunn.

– Kan man egentlig erstatte Herlovsen? spør hun og ler.

– Det er ikke mulig å erstatte henne. Man kan ikke erstatte en spiller som scorer så mange mål per sesong. Vi jobber med å finne en ny spiller, men vil ikke kalle det en erstatter.

Skuland Nilsen har en vanskelig jobb foran seg på overgangsmarkedet, men er alt i alt fornøyd.

– Dette er en god mulighet for Herlovsen, og vi gikk inn i forhhandlingene i stor grad for hennes del. I tillegg er det en god avtale for oss og vi er godt fornøyde med overgangssummen, sier hun.

Herlovsen er klubbens mestscorende i eliteserien. Hun har scoret imponerende 100 scoringer på 108 seriekamper.

VG oppdaterer saken.