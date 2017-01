Her er Ødegaards nye «rivaler»

Martin Ødegaard (18) er ikke det eneste stortalentet i nederlandsk fotball. VG ba en nederlandsk ekspert om å plukke ut hans tre største konkurrenter.

– Ødegaard virker veldig lovende. Det var lett å se på den halvtimen han spilte mot PSV, at han er veldig god med ballen. Jeg snakket med Heerenveen-trenerne om Ødegaard, og de sier at han viser at han kan gjøre hva som helst med ballen. De sier at hvis han kan bli bedre defensivt også, så har han åpenbart en stor fremtid, sier den nederlandske journalisten Marco Timmer til VG.

Han jobber for magasinet Voetbal International og følger nederlandsk klubbfotball svært tett. Timmer tror at man kan forvente seg at Ødegaard virkelig tar Nederland med storm neste sesong.

– Jeg tror dette er riktig steg for ham nå. Alle roser ham for hans ro og ydmykhet. Med Morten Thorsby rundt seg som kan passe litt på ham, så tror jeg at Ødegaard kommer til å tilpasse seg veldig raskt. Etter å ha kommet seg litt til rette denne våren, så tror jeg Ødegaard blir «on fire» fra og med neste sesong, sier Timmer.

Da VG utfordrer ham til å plukke ut de tre største talentene i nederlandsk fotball bortsett fra Ødegaard, med et krav om at de må være midtbane- eller angrepsspillere og maks 21 år, svarer fotballjournalisten meget raskt:

1. Kasper Dolberg (Ajax, 19 år)

Den danske spissen er født i oktober 1997, et drøyt år før Ødegaard, og har allerede blitt en nøkkelspiller for Ajax. Denne sesongen har han scoret 11 mål, deriblant ett i Champions League.

– Ingen hadde forventet at han skulle få spille så mye allerede. Han har vært utrolig god, helt «amazing». Han er så ung og allerede så god, så alle spår ham en stor fremtid. Jeg tror han kommer til å selges til en veldig stor klubb snart, sier Timmer og fortsetter:

– Roen hans foran mål er hans største kvalitet. Akkurat nå er han det største talentet i Nederland.

VG snakket med Kasper Dolberg forrige uke. Da fortalte 19-åringen at han mener Martin Ødegaard burde valgt hans Ajax i stedet for Real Madrid for to år siden.

2. Enes Ünal (Twente, 19 år)

Den tyrkiske angrepsspilleren er like gammel som Dolberg. I likhet med Ødegaard er Ünal på utlån fra en europeisk monsterklubb, i dette tilfellet Manchester City, som forrige sesong lånte ham ut til NAC Breda, en annen nederlandsk klubb.

– Han er utrolig målfarlig. Alle trodde at Twente kom til å slite med å overleve i Eredivise denne sesongen, etter store økonomiske problemer i fjor, men takket være Ünal har de så langt gjort en veldig god sesong, sier Timmer.

Ünal har så langt scoret 10 mål og slått to målgivende pasninger på 17 kamper i den nederlandske ligaen denne sesongen.

3. Arber Zeneli (Heerenveen, 21 år)

Ødegaards lagkamerat kom til Heerenveen fra svenske Elfsborg i januar i fjor. Høyrevingen er født i Sverige, men har valgt å representere Kosovo på landslagsnivå. Denne sesongen har han vært fast inventar i Heerenveens startoppstilling.

– Han har vært veldig god. Spesielt imponerende er driblingen hans og de mange målene han enten scorer selv eller legger opp til. Hvis han fortsetter slik, så kommer han nok til å spille for en nederlandsk toppklubb eller i en større liga snart, sier Timmer.

Det var Zeneli som ble byttet ut da Martin Ødegaard fikk sin debut mot ADO Den Haag den 14. januar. Ødegaard fikk en halvtime fra benken i helgens kamp mot PSV Eindhoven, men nå kan det være duket for en opptreden fra start.

– Martin er en god spiller. Han kommer til starte – enten på onsdag eller neste søndag. Det kommer an på hva som skjer fremover, sa Heerenveen-trener Jürgen Streppel denne helgen.

I dag skal Heerenveen møte AZ Alkmaar til en tøff kvartfinale i den nederlandske cupen. Hjemmelaget AZ er favoritter, men vi tror Ødegaard, Thorsby og resten av Heerenveen-guttene kan ta en råsterk borteseier og sikre en billett til semifinalen.