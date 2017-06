Her er Norges EM-tropp – Sjøgren tok med 17-åring

FORNEBU (VG) Landslagssjef Martin Sjøgren tok med et 17 år gammelt supertalent i Norges EM-tropp.

16. juli begynner EM i Nederland. Onsdag offentliggjorde landslagstrener Martin Sjøgren navnene til de 23 norske jentene som skal representere Norge i det prestisjefylte mesterskapet.

Under en seanse på Telenor Arena fortalte Sjøgren at han har store forventninger til kampene som kommer. Norge åpner med match mot vertsnasjonen, før det venter oppgjør mot Belgia og Danmark.

– Det blir en heftig måned. Det er mitt første mesterskap. Jeg forventer at vi skal være så godt forberedt som mulig, slik at vi kan gjøre gode prestasjoner og få bra resultater. Jeg føler vi er godt i rute, sier landslagssjefen.

Tok med supertalent

I troppen er det tre debutanter. Det er Oda Marie Hove Bogstad, Kristine Leine og Frida Maanum. Sistnevnte er bare 17 år, men har vist seg frem på en imponerende måte på midtbanen til Stabæk denne sesongen.

Valgene begrunner Sjøgren slik:

– Oda har gjort en bra sesong i Klepp. Hun er en ung, spennende målvakt for fremtiden. Kristine Leine var med oss i Sandefjord sist. Hun gjorde et godt inntrykk der. Frida Maanum er en av de mest spennende spillerne vi har i Norge. Hun er bare 17 år, men holder et veldig, veldig høyt nivå. Det er et spennende valg, sier Sjøgren.

Dette er nøkkelen

Norges svenske landslagstrener har ingen resultatmessig målsetting som han vil gå ut med, men han er klar på hva som må til for å oppnå suksess.

– Nøkkelen for å lykkes i Nederland blir å holde alle spillerne skadefrie. Det blir også viktig at vi fortsetter å ta steg når det gjelder de tingene vi har jobbet med. Vi må også skape en følelse av stabilitet og komme inn i en flytsone, sier Sjøgren.

– Troppen er ganske lik som tidligere. Vi har fått en kontinuitet hvor vi har fått jobbet med spillerne over tid. Det er en ambisiøs gjeng som det skal bli spennende å ta med til Nederland.

Disse 23 skal spille EM for Norge:

Keepere: Ingrid Hjelmseth, Oda Marie Bogstad, Cecilie Fiskerstrand.

Forsvarere: Tuva Hansen, Nora Holstad Berge, Kristine Leine, Stine Reinås, Anja Sønstevold, Maria Thorisdottir, Elise Thorsnes, Ingrid Moe Wold.

Midtbane: Andrine Hegerberg, Ingvild Isaksen, Maren Mjelde, Frida Maanum, Ingrid Schjeldrup, Ingrid Marie Spord.

Angrep: Caroline Graham Hansen, Ada Hegerberg, Emilie Haavi, Kristine Minde, Guro Reiten, Lisa Marie Utland.