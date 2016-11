«Henke» Larsson gir seg i Helsingborg

Henrik Larsson (45) gir seg som manager og hovedtrener i Helsingborg. Det skjer kun dager etter nedrykket fra Allsvenskan og det påfølgende tribunebråket.

Det melder klubben på sin hjemmeside.

– Jeg, styret, Henrik Larsson og resten av staben tar sammen med spillerne solidarisk ansvar for nedrykket, sa klubbdirektør Mats-Ola Schulze til nettsiden onsdag.

Larsson begynte sin trenerkarrière i 2009 da han tok over Landskrona BoIS. Etter et kort opphold i Falkenbergs FF tok han over Helsingborg i november 2014.

45-åringen spilte i Helsingborg i to perioder, i 1992-93 og i 2006-09. På totalt 140 kamper for klubben scoret han 88 mål.

Larsson hadde ett år igjen av kontrakten, men for å hjelpe klubben økonomisk takker han nei til utestående lønn.

– Vi er selvsagt svært takknemlige for denne økonomiske løsningen. Vi skylder Henrik en stor takk for det omfattende omstruktureringsarbeidet som er gjennomført de to siste år, fortsetter Schulze.

Maskerte menn angrep sønnen Jordan

Etter den andre kvalifiseringskampen mot Halmstad søndag tok en rekke maskerte menn seg inn på banen og angrep blant andre Jordan Larsson, sønnen til Henrik. I tillegg angrep de andre i klubben, både ledere og ansatte.

«Henke» Larsson var også innom både Celtic, Barcelona og Manchester United i løpet av hans spillerkarrière. Han vant La Liga med Barcelona i 2004-05 og 05-06, i tillegg Champions League med samme klubb i 2005-06. Larsson fikk også 106 landskamper for Sverige, scoret 37 mål og tok VM-bronse i 1994.