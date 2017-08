«Ukjente» Dennis Johnsen klar for Ajax: – Vi gjorde alt for å beholde ham

Dennis Johnsen (19) forlater Heerenveen til fordel for talentfabrikken Ajax.

– Det er svært uheldig for oss å miste et så stort talent som Dennis før han fikk sin debut. Som klubb gjorde vi alt for å beholde ham, men dette var dessverre ikke mulig. Selv om vi gjerne skulle sett ham spille lenger for oss, ønsker vi ham alt det beste i Ajax.

Heerenveen bekrefter på sine nettsider fredag at det 19 år gamle talentet Dennis Johnsen skifter Æresdivisjon-klubb. Klubben skriver videre at det eneste som gjenstår før kontrakten signeres, er den medisinske testen.

– De må jo sove i Norge



De blå- og hvitstripede mister dermed en del av den norske trioen de har hatt i klubben. Tidligere har både Johnsen, Martin Ødegaard og Morten Thorsby vært sammen i klubben, og samtlige har fått mye spilletid i Heerenveens sesongoppkjøring.

I Heerenveens 1-0 seier mot Gençlerbirliği i juli, hvor Ødegaard forøvrig ble matchvinner, spilte både Ødegaard, Johnsen og Thorsby fra start.

Ajax skal ha jaktet Johnsen lenge, noe blant andre den lokale TV-kanalen Omrop Fryslan har meldt. Nå har talentfabrikken omsider fått sin mann. VG møtte Heerenveen-trener Jurgen Streppel tidligere i sommer, og da lurte han på om Norges Fotballforbund har hengt med på utviklingen hans.

– Har han virkelig ikke vært med på ungdomslandslagene opp gjennom? Da må de jo sove i Norge. Det er virkelig..., sier Streppel, uten å finne det engelske ordet for hvor merkelig han synes det er.

Det er ingen tvil om at mange har fått øynene opp for Johnsen; nettsiden Soccer News kaller ham intet mindre enn «Heerenveens Arjen Robben» etter 2-2-scoringen i treningskampen mot NEC Nijmegen.

Morten Thorsby har tidligere omtalt Johnsen som «unorsk i spillestilen».

Saken oppdateres.