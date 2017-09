Imponerende seier for Thorsby og Ødegaard mot topplag

(Heerenveen-PSV Heerenveen 2-0) Heerenveen med tre nordmenn fikk en drømmestart og slo PSV Eindhoven.

PSV kom til skøytebyen proppet av selvtillit etter å ha åpnet med tre seiere, men ble kraftig satt på plass av «norske Heerenveen».

Martin Ødegaard og Morten Thorsby startet kampen, mens Nicolai Næss fikk knappe ti minutter i sin debut etter ankomsten fra Columbus Crew.

Bare fire minutter ut i oppgjøret dunket Arber Zeneli til fra distanse. Et forsøk som burde gått an å stoppe for PSV-keeper Jeroen Zoet, men han hjalp heller til å slå ballen i mål.

Reza Ghoochannejhad doblet Heerenveen-ledelsen rett etterpå etter forarbeid av Denzel Dumfries.

Rødt kort



Med Ødegaard som kant og Thorsby som indreløper fortsatte Heerenveen å male på. Zeneli kunne satt inn 3-0 etter 20 minutter. PSV var ikke så langt unna en redusering da Jurgen Locadia banket til fra skrått hold, men danske Martin Hansen reddet for Heerenveen.

Ti minutter før pause ble PSVs Jurgen Locadia utvist for en stygg stempling på Dumfries og vondt ble til verre for gjestene.

På tampen av omgangen hadde Ødegaard to skudd med sin venstrefot fra omtrent 16 meter. Begge gangene forsøkte han å sette ballen i det lengste hjørnet. Det første skuddet reddet Zoet lavt i hjørnet, mens det andre gikk en menter til side for mål.

Bra frisparkforsøk av Ødegaard



Ødegaard var ellers i godt spillehumør og så frisk ut. Nylig satte han inn et vidunderlig frispark for U21-landslaget i 3-2-tapet for Kosovo. I starten av andre omgang hadde han et fint forsøk som landet på nettaket.

Få minutter sto Thorsby helt alene på fem meter og så ut til å få en gigantisk målsjanse, men indreløperen så ut til å la ballen gå i håp og tro om at det sto en lagkamerat bak. Dermed ble det ingenting ut av sjansen.

Et kvarter før slutt misbrukte Ghoochannejhad muligheten fra straffemerket for Heereneveen. Rett etter ble Ødegaard tatt av til stor applaus fra tribunen.

De hvite og blå står nå med åtte poeng etter fire kamper - to seiere og to uavgjorte kamper. Serieleder Feyeenoord har står med 12 av 12 poeng så langt.