Lekker Kiss-scoring sikret Haugesund seieren

(Haugesund-Bodø/Glimt 2-1) Filip Kiss (26) klinte til med en skikkelig lekkerbisken da FK Haugesund tok seieren hjemme mot nedrykkstruede Bodø/Glimt.

Vinnermålet kom etter 56 minutter da innbytter Liban Abdi fant Kiss inne i feltet, og slovaken klinket til med venstrefoten fra 15 meters hold. Ballen skrudde seg inn i hjørnet oppe til venstre for Glimt-keeper Sergey Pogorili.

– Han er en fantastisk spiller. Det er noen store personligheter i dette laget, og Filip er en av dem. Han driver dette laget fremover, skrøt trener Eirik Horneland til TV 2.

– Denne seieren var viktig for oss. Den holder entusiasmen oppe ut sesongen og viser at det er i toppen vi skal være, la Horneland til.

Etter fem kamper uten seier (tre uavgjort) ble det endelig en seier på rogalendingene.

Kapteinen scoret

Horneland hadde hovedansvaret for laget for første gang i kveld, og han fikk god hjelp av sine mest sentrale spillere.

Kaptein og stopperkjempe William Troost-Ekong satte inn 1-0-målet etter 35 minutter da han fra kloss hold styrte inn et hardt og presist frispark fra Kristoffer Haraldseid. Troost-Ekong sa til TV 2 i pausen at det var en innøvd variant det dødballsterke FKH-laget hadde terpet på den siste uken.

Ole Jørgen Halvorsen utlignet for Glimt helt på tampen av 1. omgang da keeper Per Kristian Bråtveit måtte gi retur på et skudd fra Alexander Jakobsen. Fra skrå vinkel sørget Halvorsen for scoring og håp om poeng for et hardt presset Bodø/Glimt.

SCORING TIL LITEN NYTTE: Ole Jørgen Halvorsen (t.h.) gratuleres av Alexander Jakobsen etter 1-1-scoringen på overtid i 1. omgang. Foto: Jan Kåre Ness , NTB scanpix

Men det ble et nytt tap for bodøværingene som bare har målforskjellen å gå på foran Tromsø på kvalifiseringsplass. Glimt har seks minusmål, mens Tromsø har hele 12. Lillestrøm, som spilte 1-1 hjemme mot Start i kveld, står også med 30 poeng og seks minusmål, men har scoret flere mål enn Glimt.

– Vi gjør et ærlig forsøk, men mangler den lille kynismen og tøffheten. I første omgang kommer vi til noen store sjanser, men i andre omgang klarer vi ikke å utnytte rommene på den samme måten, oppsummerte Glimt-trener Aasmund Bjørkan til TV 2.

Førstkommende onsdag spiller laget semifinale i cupen mot Rosenborg før Viking kommer på besøk til Aspmyra neste søndag.

– Vi har to morsomme kamper foran oss, og det er bare å rette blikket fremover, la Bjørkan til.

PS! Haugesund så for alvor ut til å blande seg inn i medaljekampen, men Odd sikret seieren på overtid borte mot Rosenborg og har dermed fire poengs forsprang når to serierunder gjenstår. Brann på sølvplass er også fire poeng foran.