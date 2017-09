Haugesund-helten nådeløs mot Viking: – Mirakel for å berge plassen

HAUGESUND (VG) (Haugesund – Viking 2-1) Haugesund avgjorde på overtid da Vegard Skjerve (29) ble matchvinner. Nå oser det nedrykk av Viking.

– Jeg har nesten ikke ord igjen, sier André Danielsen.

Den 32-.åriuge Viking-veteranen har vært med på mange opp- og nedturer i sin 14-årige tid i Stavanger-klubben. Lørdag kveld var han helt oppgitt da Viking gikk fra ledelse til tap i løpet av kampens siste kvarter.

Oppgitt



– Det blir bare mørkere og mørkere selvfølgelig. Vi trenger desperat poeng hver eneste søndag fremover nå, sier Danielsen.

Han har vært med på et under tidligere. I 2006, med Tom Nordlie som trener berget Viking plassen i siste seriekamp, etter utrolige 5–0 over Brann. Det virker ikke som Danielsen har samme troen denne gangen.

LANGT NEDE: André Danielsen synes det ser mørkt ut for Viking med tanke på å berge plassen i Eliteserien. Her blir han intervjuet av VG etter tapet for Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness , NTB scanpix

– Det er altfor lett score på oss. Det er markeringsfeil, og når du ikke klarer å markere folk på dette nivået, så er det mål imot, sier Danielsen

Han poengterer imidlertid at han og lagkameratene nekter å gi opp.

– Vi kan ikke grave oss ned, selv om dette var et nytt slag i trynet. Og vi kan ikke gi opp, sier Danielsen.

Tror på nedrykk



I kampens siste sekund steg Vegard Skjerve til værs og headet inn vinnermålet, det etter tre strake cornere og litt etter at de fire tillagte minuttene var over. Også i Stavanger (1–1) i forrige nabofeide scoret Skjerve. Nå tror han Viking er ferdig – og spiller i OBOS-ligaen neste år.

Kaptein Skjerve fikk Haugesund stadion nærmest til å lette, mens Viking-spillerne måtte innse skuffelsen.

– Vi vinner fordi vi er sterke på slutten, og Viking er vant til å tape. Det gjør noe med deg når du går på tap etter tap, sier Vegard Skjerve.

På spørsmål fra VG om han tror Viking rykker ned svarer han: – Ja, det tror jeg. Det er syv poeng opp til Tromsø. Det skal mirakler til hvis de skal berge plassen, sier Skjerve.

Han gliste og lo etter kampen i møkkete drakt. Alle skulle snakke med ham.



– Det er denne kampen som betyr mest for fansen, så det var deilig, sier han.

På den andre siden sto en vemodig Viking-trener.

– Det er vanskelig å stå her og gi en forklaring på nok et overtidsmål imot, sier en svært skuffet Ian Burchnall til Eurosport.

– Jeg skal ikke stå her og gi skylden på noen, men den første corneren er i det 94. minutt og så får de ta to til etter det. Er det over, så er det over, men igjen: det er i bunn og grunn vår skyld at vi ikke klarer å forsvare oss godt nok, sier treneren.

VG Live: Vi fulgte rogalandsderbyet her!

12 minutter før slutt – i det meget intense slaget om Rogaland – startet opphentingen for Haugesund da Alexsander Ståløs ordnet 1–1 med en klassescoring.

70 dager uten seier



Viking-forsvaret klarte ikke å forsvare ledelsen fra 1. omgang, og maktet ikke demme opp for hjemmelagets kraftige offensiv. Håpet om den første seieren på 70 dager i seriesammenheng forsvant der og da.

Samtidig sørget Skjerve for at Haugesund beholder taket på tittelen best i Rogaland fylke. Bare en gang i løpet av de ti siste møtene på Haugesund stadion har Viking vunnet.

Haugesund hadde ballen mest i 1. omgang, men de skapte bare en skikkelig sjanse. Den kom etter fryktelig rotete forsvarsspill av Viking. Frederik Gytkjær vendte opp, men skuddet fra litt skrå vinkel strøk utenfor.

Les også: Derfor liker ikke FKH-Horneland rampelyset

Viking var presset bakover, og stablet fem spiller i backlinjen. De ventet åpenbart på overgangsmuligheter. Og den kom. I 1. omgangs siste minutt smalt det.

Først fyrte Claes Kronberg til med en suser fra om lag 25 meter. FKH-keeper Per Kristian Bråtveit ga retur. Den fikk Tommy Høiland servert på sølvfat – og nesten blank goal – men avsluttet på FKH-keeperen som fikk slått til corner.

Hjørnesparket fra Ross Jenkins var Kristoffer Haugen «luftens baron» på. Upresset fikk han stige til værs og heade ned til høyre for Bråtveit. Vakkert. Og viktig for bunnlaget fra Stavanger

Sist Viking vant var mot Odd (2–0) i Skien 16. juli.



Tommy Høiland skjøt ballen i mål på overtid, da det fortsatt sto 1-1, men ble korrekt avblåst. Først hands, så frispark i duellen med Fredrik Pallesen. Dermed ser det bekmørkt ut for Viking. Laget ligger helt nederst i Eliteserien med 15 poeng. Nærmeste motstander, Tromsø, har 22.



Les også: Her er overgangen til Adegbenro klar

Haugesund ligger på sin side på 5. plass, og er bare to poeng bak Sarpsborg 08 på tredje.