HAUGESUND (FKH-VIF 4-3) Megatabbe, stygge forsvarssfeil, selvmål og superinnbytter. Haugesund-seieren over Vålerenga inneholdt alt. Frederik Gytkjær avgjorde 7-målsdramaet etter 89 minutter.

– Helt forferdelig. Det er surt å tape tre poeng, sier Vålerengas innbytter Muhamed Keita til Eurosport etter å ha fått Oslo-laget tilbake i Eliteseriens mest dramatiske kamp hittil denne sesongen.

Vålerenga-keeper Marcus Sandberg bommet på ballen så det ljomet på et tilbakespill fra Markus Nakkim to minutter etter pause. Ibrahim Shuaibu fulgte på og satte ballen i det tomme buret. 3–1.

Da ble temperaturen langt høyere enn de åtte iskalde gradene på Haugesund stadion. Scoringen kom nemlig etter at Haugesund hadde kastet inn ballen i fair play til Nakkim. Både han kollega JonaTollås Nation var på dommer Tore Hansen, men han tvilte ikke og godkjente scoringen i kaoset som oppsto.

Ibrahim la seg ned og kysset gresset. Men den 20 år gamle nigerianeren kunne like gjerne ha kysset støvelen til den svenske keeperen ...

Ronny Deila kastet inn Muhamed Keita og Magnus Grødem i et dobbeltbytte etter timen. Ut med suksessen fra seriestarten Bård Finne og kompisen på venstresiden, Ivan Näsberg.

Keita ga Deila det svaret han ville ha. Han dundret inn 3-2-scoringen på en retur etter at Per Kristian Bråtveit hadde gjort en god fotparade. Så reddet 18-åringen Grødem dagen for Vålerenga.

Han steg til værs og omsatte Robert Lundströms gode forarbeid i mål. Vålerenga hadde stått opp fra de døde og gikk foret fjerde.

I stedet ble det Frederik Gytkjær som ble matchvinner og tomålscorer. Lillebror Gytkjær lurte Deilas tredje innbytter, Evar Jaager, trill rundt og dundret ballen i det lengtse hjørnet.

Men Haugesund startet best i striregnet. Men Henrik Kjelsrud Johansen fikk den første sjansen. Moa-erstatteren bommet på mål. Det gjorde ikke Frederik Gytkjær.

Dansken gjorde som i seriestarten mot Strømsgodset. Scoret før kvarteret var gått. Etter en innkastsituasjon dro dansken til fra 16 meter. Ballen gikk via hodet til Vålerenga-stopper Markus Nakkim og i en bue over en sjanseløs keeper Marcus Sandberg.

Erik Huseklepp var noen centimeter fra å øke ledelsen på et innlegg fra Ibrahim rett etterpå. Og den 20 år gamle nigerianeren var svært nær scoring da Vålerenga-stopper Nakkim og kollega Jonatan Tollås Nation kålet det til etter 27 minutter. Sandberg reddet Vålerenga med en god redning.

Men da Ibrahim igjen fikk sjansen etter 35 minutter kunne ikke den svenske keeperen gjøre noe. Etter et elendig balltap fra Vålerenga-back Robert Lundström stakk Huseklepp ballen rett forbi Nation. Ibrahim hadde ingen problemer med å ordne 2–0.

Bare to minutter senere klarte Haugesund selv å få spenningen tilbake i kampen. Midtstopper Vegard Skjerve headet et frispark fra Herman Stengel forbi keeper Per Kristian Bråtveit og rett i eget nett.

Haugesund gikk til pause med en fortjent ledelse.