Ernemann gjør Sarpsborg til Norges nest beste lag

(Haugesund – Sarpsborg 08 1-1) Med kaptein Steffen Ernemann (34) på banen fra start har Sarpsborg kurs for sin første Tippeliga-medalje.

Dansken ga gjestene ledelsen borte mot en annen medaljekandidat, Haugesund, og statistikken viser at det ikke er tilfeldig at det blir Sarpsborg-poeng når Ernemann starter.

32 poeng på 16 kamper

Midtbaneveteranen har startet 16 av 26 Tippeliga-kamper denne sesongen, og på de kampene har østfoldingene ni seire, fem uavgjort og bare to tap. Totalt 32 poeng har det blitt på de 16 kampene. Det gir to poeng i snitt, og med den uttellingen i samtlige kamper ville Sarpsborg nesten allerede ha sikret seg sølvet i årets Tippeliga.

Med «Ernemann-snittet» ville blåtrøyene hatt 52 poeng og ville ha vært syv poeng foran Brann.

– Jeg følger selvfølgelig litt med på statistikk som handler om meg, men jeg hadde ikke regnet med at den var så god som du sier, utbryter Ernemann overfor VG.

– Statistikken viser kanskje at du bør starte alle kampene?

– Nå er det ikke jeg som bestemmer, så det er litt vanskelig for meg å si noe om det. Men jeg er glad for du følger med, svarer dansken og ler.

Men FK Haugesund utlignet – fullt fortjent – kvarteret før slutt. Innbytter Pål Alexander Kirkevold lagde en klønete straffe, og slovakiske Filip Kiss var som vanlig sikkerheten selv fra 11-meteren.

Mens Sarpsborg kun skapte én sjanse, da Ernemann headet Alexander Grovens lange innkast rett i mål, spilte Haugesund seg til seks store muligheter. Spesielt Haris Hajradinovic kommer til å sove dårlig etter å ha misset to gigantiske muligheter til å sende hjemmelaget i ledelsen.

SKREK AV FORTVILELSE: Haugesunds Haris Hajradinovic fortviler etter å ha misset en av sine to store sjanser. Foto: Jan Kåre Ness , NTB scanpix

I en sjansefattig første omgang regisserte Ibrahim Shuaibu den eneste sjansen. Han serverte bosnieren inne i Sarpsborgs 16-meter, men avslutningen var ursvak og trillet utenfor målet til Anders Kristiansen.

Fire minutter etter pause fikk Hajradinovic en ny gedigen mulighet. Haugesund rullet fint opp på høyrekanten. Eirik Mæland fant Vegard Skjerve, og høyrebacken la pent inn i feltet. En umarkert Hajradinovic styrte imidlertid nok en gang ballen utenfor mål.

Haraldseid-frispark i stolpen



11 minutter før slutt var Kristoffer Haraldseid nær ved å sikre FKH seieren. Men keeper Anders Kristiansen slo det gode frisparket i stolpen – og ut.

– Det er godt kastet og det er godt headet. Effektiv fotball, sier Ernemann om egen scoring til TV 2.

– Sånn som det blir etter hvert skal vi være fornøyd med ett poeng. Det var ikke noe offensivt slagvolum i oss i dag. Vi skal ta med oss ett poeng, så skal vi bli litt mer treffsikre i det offensive, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke til samme kanal.

Med uavgjort i medaljekampen er avstanden frem til Brann på sølvplass henholdsvis fem (Haugesund) og seks (Sarpsborg) poeng.

– Hvis du ser på kampen og sjansene, vi hadde to store sjanser ved Haris, så er vi skuffet over at vi ikke vant, sier banens beste, FKK-kaptein William Troos-Ekong.

– Jeg er misfornøyd med uttellingen. Vi må være litt mer rå innenfor 16-meteren, sier trener Andrea Loberto til TV 2.

