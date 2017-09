Derfor liker ikke «RBK-dødaren» Horneland rampelyset: – Er folkesky

HAUGESUND (VG) Han har påført serieleder Rosenborg to ligatap i år. Men tro ikke at FKH-trener Eirik Horneland (42) sprader rundt i Haugesunds hovedgate av den grunn.

– Jeg er ikke så glad i oppmerksomhet. Du kan godt si at jeg er folkesky. Og jeg går ikke i Haraldsgata (Haugesunds paradegate red.anm.), sier Eirik Horneland.

Han tok over som hovedtrener i fjor høst – rett etter den bråkete avskjeden med Mark Dempsey. Men han var betenkt, og måtte overtales, før han reiste hjem etter to år som landslagstrener for aldersbestemte landslag i Norges Fotballforbund.

Skyr foreldremøter



Eliteseriens kanskje mest anonyme trener innrømmer i dette intervjuet med VG at han helst styrer unna «small talk». Han ikke går på barnas foreldremøter (har to sønner). Og når han skal ha helt fred stikker han til sjøs i en nyinnkjøpt hurtigbåt.

– Jeg får angst av foreldremøter. Det er min kone (Tine) som tar seg av det, sier Horneland.

Artikkelforfatteren blir hentet på Haugesund lufthavn minutter etter at morgenflyet fra Oslo har tatt bakken. Horneland ratter inn til hjemmebanen i sponsordekorert bil. Etter «italiensk dobbeltparkering» i bakgården – hvor husenes bordkledning er preget av år med «Drygolinvær» – presenterer han støtteapparatet og spillerne før han inviterer til frokost.

Saken fortsetter under bildet



IKKE HELT MED: Eirik Horneland fikk «trøstepremie» av kronprinsesse Mette Marit etter cupfinaletapet for Lillestrøm i 2007. Han kom ikke med på lagbildet til FKH i bakgrunnen, og vet fortsatt ikke hvorfor. Foto: Krister Sørbø , VG





Så går det slag i slag med laguttak til lørdagens «hatkamp» mot naborivalen Viking fra Stavanger, spillermøte, taktisk analyse og trening på Haugebanen. Alt sammen får VG ta del i. Det er så transparent og ujålete som det kan få bli.

Han beskriver FKH – som fyller 25 år neste år – som en fotballklubb tuftet på handlekraft, godt lederskap og masse lidenskap. Hvor de ansatte går hjem når jobben er gjort. Ikke nødvendigvis ved arbeidstidens slutt klokken 16.00.

Defensiv sterk



– Vi prøver å være annerledes enn de andre i Eliteserien. Og da tenker jeg på måten vi spiller på. Vi er opptatt av defensivt spill, selv om det ikke er lov å snakke så høyt om det i Fotball-Norge lenger, men vi er ekstremt opptatt av dét, sier Horneland.

Han forteller at han var «drittlei» etter et langt liv som spiller og trener i FKH. Derfor tok han imot tilbudet fra NFF i 2014, og ble trener for aldersbestemte landslag, Han ledet lag anført av supertalentene Iver Fossum (Hannover), Morten Thorsby (Heerenveen), Sander Berge (Genk), Martin Samuelsen (West Ham) og Kristoffer Ajer (Celtic).

– Jeg trengte å gjøre noe nytt, og jeg kom inn et meget sterk fagmiljø i NFF ledet av Nils Johan Semb (toppfotballsjef), som er en av de jeg har lært mest fotball av på kort tid, sier Horneland.

Seks poeng mot RBK



Returen til Haugesund har vært en suksess. FKH holder sjetteplassen på tabellen etter 22 av 30 serieomganger. Og Rosenborg er påført to sensasjonelle tap.

– Det med Rosenborg kan ha vært tilfeldig. Jeg er ikke så opptatt av hvem vi slår, men at vi slår mange nok. Men vi har vært ganske gode mot de gode lagene i Eliteserien, fordi vi er gode defensivt og flinke på overganger. Men, så er vi ikke like dyktige i kamper mot motstandere hvor vi skal føre, sier Horneland.

Han er opptatt av at spillerne hans skal være sultne. Og beskriver høstsesongen med komfortabel plassering på tabellen som krevende. Bunnlaget Viking på desperat poengjakt blir åpenbart litt av en utfordring på hjemmebane i kveld.

– Viking har ryggen mot veggen. Da er det ofte slik at bildet snur seg. Bunnlagene går på skikkelig for å ta poeng, og derfor er jeg veldig opptatt av at vi skal bevare sulten, sier Horneland.

FKH-treneren har ofte følelsen at fotballen sluker ham. Men han har sin metode for å fylle på med positiv energi. Nemlig på hytta i naturskjønne Ålfjord.

– Jobben som trener i Eliteserien er tøff og krevende. Men på hytta lader jeg batteriet. Og jeg stortrives på sjøen i min nye båt. En sjøjeep som gjør 40 knopp, forteller Eirik Horneland.