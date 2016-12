Legetabbe kunne gjort Sildnes invalid – familien forteller om veien tilbake

Emil Sildnes (23) brakk begge leggbeinene, ble utsatt for en legetabbe – og fikk beskjed om at han aldri kunne spille fotball igjen. 6. desember signerte 23-åringen for Strømmen.

Emil Sildnes var et stort HamKam-talent, og fremtiden til unggutten var lys. Så ble han utsatt for en legetabbe.

Dette er historien om et av de mest oppsiktsvekkende comebackene i norsk fotballs historie.

Les også: Hells Angels-medlemmer pågrepet for vold mot HamKam-spiller

7. april 2014 serieåpnet HamKam hjemme mot Hødd på Briskeby. Emil Sildnes hadde lagt bak seg en sterk vinter, og forventningene til unggutten var store i Hamar-området.

Men sesongen skulle bare vare i fem minutter for den tidligere juniorlandslagsspilleren.

Han ble liggende etter en tøff duell med Hødd-målvakt Jan Lennart Urke – mens det stormet til hjelpemannskap for å hjelpe ham.

Han ble så fraktet til Elverum, der han skulle opereres og få hjelp for to brudd i leggen.

Men bruddene var kompliserte, og legene gjorde også en alvorlig feil.

Det gikk for lang tid før 21-åringen ble operert for kompartmentsyndrom (åpning av muskellosjene på begge sider). Dette medførte at muskulaturen på fremsiden av leggen ble så skadet at deler av den måtte fjernes.

Les også: Kreftsyke Bradley tar England med storm

Ringte faren på natten

Til VG snakker foreldrene hans om hvordan tiden etter bruddet og sykehustabbene var, og de innrømmer at det var tøft da de trodde at gutten deres måtte leve med et handikap resten av livet.

KAFFE HOS MOR: Emil Sildnes (t.h.) og kjæresten Ingvild Berger (21) var i Hamar og besøkte Emils foreldre. Til venstre sitter Heidi Merete Sørensen Sildnes. Foto: Bendik Havdal Eriksen, , VG

– Emil ringte meg klokken halv to en natt. Han fortalte «Pappa, de har tatt musklene mine, og jeg kan ikke spille fotball igjen». Den satt langt inne, det var tøft, forteller far Odd Erik Sildnes til VG.

– Det at han kunne fått varige skader, var det som var verst. Et beinbrudd i fotball kan skje alle, for det er en kontaktsport. Men dette var noe mer, forteller han.

Husker du? VG spådde HamKam høyt i eliteserien

– I starten var målet at han skulle kunne gå – uten å måtte bruke hjelpemidler. Og så har vi tatt det steg for steg, forteller mor Heidi Merete Sørensen Sildnes.

Hun er imponert over at sønnen har fightet seg tilbake på fotballbanen.

– Emil har virkelig stått på. Han har en jernvilje, og da han bestemte seg for å komme tilbake, klarte han det. Vi er stolte av ham, forteller hun mens faren nikker enig ved siden av i sofaen.

– Jeg mangler litt fart i beinene, men jeg føler at det går greit. Det er morsomt å være tilbake i 1. divisjon, forteller hovedpersonen.

Moren løp ned mellom garderobene

Da fotballtalentet skadet seg i 2014, var foreldrene på til stede på Briskeby.

– Jeg sa med en gang «Nå brakk han beinet», for han ble liggende nede. Han reiser seg alltid opp, men denne gangen ble han på bakken. Jeg løp rundt stadion, og kom med ned i spillertunnelen. Jeg skjønte med en gang at det var alvorlig, forteller hun.

GLAD: Odd Erik Sildnes synes det er stas å se sønnen spille fotball igjen. Foto: Bendik Havdal Eriksen, , VG

– Jeg var hos ham i 16 dager på sykehuset. Jeg sov ikke der, men jeg var der hele tiden. Det ante meg at det kom til å gå galt, for han fikk bare mer og mer smerter. Han har høy smerteterskel, men likevel ble det bare verre og verre, forteller moren.

Husker du? Slik så leggen ut i 2014

Hovedpersonen har prøvd å ikke være bitter på sykehuset, men heller fokusert på å se fremover.

– Jeg måtte omstille meg, ikke tenke på det som hadde skjedd. Det fikk jeg ikke gjort noe med. Det er perioder jeg har vært drittsur for det som skjedde, men jeg har alltid prøvd å ikke vise det, forteller han.

Odd Erik forteller at han har snakket med sykehuset, som har fortalt at de har gått gjennom sine rutiner etter hendelsen med Emil.

– Det hjelper ikke Emil, men det er bra at det kom noe ut av det som skjedde, sier han.

TV 2-profiler om bruddet: – Det verste jeg har sett

Sykehuset tar fullt ansvar

Sildnes spilte for Oppsal i 2016.

Nå ser han frem til å prøve seg i 1. divisjon igjen.

– Strømmen spiller fotball på en måte jeg liker godt: De spiller seg ut bakfra, ønsker å ha ballen i laget. Og det er noe jeg setter pris på. Jeg har ikke vært der så lenge, men jeg har fått et godt inntrykk av klubben, forteller Sildnes, som spilte for Oppsal i 2. divisjon denne sesongen.

Sildnes har fått igjen pasientskadeerstatning, men han har fått to avslag på yrkesskadeforsikring.

Avdelingslege ved ortopedisk avdeling på Elverum Sykehus, Helge Wangen, sier følgende:

– Vi har hatt et bra forhold til Emil og hans foreldre. Vi har vært helt klare på at det som skjedde med Emil var en feil fra vår side. Desto hyggeligere er det å se at det går bra med ham, skriver Wangen i en SMS til VG.