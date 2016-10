HamKam-spiller overfalt etter trening

HamKams Franck Semou ble slått med hammer og påført kraniebrudd da han fredag ble overfalt av to menn på vei hjem fra trening.

Det skriver Hamar Arbeiderblad lørdag. Hendelsen fant sted utenfor Briskeby etter trening fredag.

– Jeg var på vei hjem fra trening da to stykker kom mot meg utenfor Briskeby. De spurte om jeg kjente en eller annen, men jeg svarte at jeg ikke visste, og at jeg ikke er herfra. Idet jeg sa det tok han ene tak i meg og la meg i bakken, før han andre kom bakfra og slo meg i hodet med noe, forteller Semou til HA.

– Så dro jeg meg løs og så at han sto med en stor hammer i hånden. Det var da jeg merket blodet fosse nedover hodet mitt. Jeg spurte hvorfor de gjorde det, men de svarte ikke.

Semou tilbrakte natten på sykehus. Der ble det påvist at han hadde pådratt seg kraniebrudd.

Les også: VG-tipset: Dette laget rykker ned sammen med Start

Blind vold

Politiet vet ikke årsaken bak voldsepisoden, men fungerende stasjonssjef ved Hamar politistasjon, Audun Fremstad, sier til lokalavisen at de ikke har noen formening om hva som er foranledningen.

– Det er ingen relasjon mellom gjerningsmennene og fornærmede. Da kan man tenke kategori blind vold, og hvorfor han. Det er også naturlig å tenke at det kan være noen andre som ligner på han, som de har vært ute etter og bommet på, sa Fremstad til HA.

Husker du denne? – HamKam kommer alltid tilbake

Drar hjem til Danmark

Semou har vært en av HamKams beste spillere denne sesongen i 2. divisjon og spiller i dag mot Hønefoss. Etter voldsepisoden fredag er han ute resten av sesongen. Lørdag reiser han hjem til Danmark, forteller han til HA.

– Jeg er sykemeldt i to uker, men legene sier jeg bør holde meg i ro i en måned, to måneder eller lenger tid.

– Jeg hadde store smerter i hodet i går, og slet veldig med å sove. I dag er det mye bedre, sa HamKams midtbanespiller til HA lørdag.

Lørdag vant HamKam 3-0 på bortebane mot Hønefoss. Hedmarkingene ligger for øyeblikket som nummer to i 2. divisjons gruppe to.