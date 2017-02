Gytkjærs debut endte med tap og perlescoring

(Arminia Bielefeld - 1860 München 2-1) Den tidligere Rosenborg-spissen Christian Gytkjær (26) trengte bare 13 minutter og én ballberøring på å åpne målkontoen for 1860 München.

– Første kamp, første mål! Må da være såpass, skriver 1860 München på sin Twitter-konto.

Det startet på best tenkelig vis for Christian Gytkjær da han fikk sin første 1860 München-opptreden mot Arminia Bielefeld fredag kveld. Den danske spissens debut var bare 13 minutter gammel da han scoret sitt første mål for klubben - med sin første ballberøring for klubben.

Arminia Bielefeld var i føringen da Gytkjærs lagkamerater Amilton og Romuald Lacazette satte i gang en kontring. Førstnevnte tok seg forbi tre spillere, ga ballen videre til Lacazette som dyttet den ut til venstre, hvor en umarkert Gytkjær oppholdt seg. Gytkjær klemte til på direkten, curlet ballen forbi keeper og inn i lengste hjørne, og sørget dermed for balanse i regnskapet.

– Han er en løve i boksen!, skrev klubben på Twitter etter scoringen.

Gytkjærs debutscoring var ikke nok til å hindre Arminia Bielefeld til å stikke av med alle poengene på Schüco Arena. Fabian Klos sto for begge av hjemmelagets scoringer. Den danske debutanten spilte hele kampen for sin nye klubb.

Etter fredagens tap ligger 1860 München på 14. plass, to poeng foran nettopp Bielefeld, som ligger på kvalikk-plass.

Dansk dynamitt



Bundesliga-kommentator Eivind Bisgaard Sunde har ikke stor tro på Christian Gytkjær i 1860 München, men det har ingenting med den danske spissen å gjøre.

– Gytkjær har gått til en kaotisk klubb, en klubb med mye rot innad og rundt. Jeg synes det er rart at en spiller som var så toneangivende i norsk fotball havner der.

At fjorårets toppscorer i Eliteserien scorer allerede for sin nye klubb er ikke overraskende ifølge Bisgaard Sunde.

– Det er jo en liga med mange nordmenn, og det er nivåmessig et hakk opp fra Eliteserien. Men, det er en liga gode Eliteserie-spillere skal kunne hevde seg i, så at Rosenborgs gamle målmaskin scorer kommer ikke som et sjokk.

Eurosport-kommentatoren påpeker at 1860 München har holdt til i det nedre sjiktet av 2. Bundesliga, men at de nå har fått på plass en dyktig trener; portugisiske Vitor Pereira, som var sjef for Omar Elabdellaouis Olympiakos i 2015.

– Pereira virker som en dyktig trener, og han har en fin merittliste å vise til. Det blir spennende å se hvordan det går med både klubben og Gytkjær, sier Bisgaard Sunde.



I et annet 2. Bundesliga-oppgjør fredag kveld, var det en veldig norsk duell da Greuther Fürth tok i mot serieleder Hannover 96. Serielederne startet med én av sine to nordmenn, da Stefan Strandberg tok plass i midtforsvaret, mens Iver Fossum ble henvist til benken. Og oppgjøret på Sportpark Ronhof Thomas Sommer ble ikke av det hyggelige slaget for serielederne

Hannover noterte seg nemlig for hele fire baklengsmål, og Strandberg ble notert i dommerens bok, da han pådro seg et gult kort etter 31 minutter. Iver Fossum ble byttet innpå etter 73 minutt, men klarte ikke å sette noe preg på kampen.

Det ble langt hyggeligere for Veton Berisha, som startet oppgjøret for Greuther Fürth. Han bidro til målfesten med både målgivende pasning og scoring, og gikk av banen til enorm jubel, da han ble erstattet av Holmlia-gutten Mathis Bolly etter 70 minutt.

Greuther Furth vant til slutt hele 4-1, og vippet dermed Hannover ned fra tabelltoppen.

– Vi møtte jo serielederne og spiller en veldig bra kamp, sier Berisha til VG.

Berisha har slitt med skader denne sesongen, og hadde kun tre treninger i beina før denne kampen. Han fikk seg en scoring - men det var like før avslutningen hans ble avverget på streken.

– Jeg kunne nok gjort det enklere for meg selv, sier han og ler, før han legger til;

– Etter å ha slitt med skader var det bare sykt digg å få satt den i mål.



Det var fire nordmenn involvert i oppgjøret mellom Greuther Fürth og Hannover, og Berisha benyttet anledningen til å slå av en prat med en av dem.

– Jeg snakket med Iver Fossum etter kampen. Vi snakket litt om kampen, om livet i Tyskland og sånn. Det var hyggelig, sier han.



I videovinduet under kan du se Berishas 4-0 scoring i fredagens kamp.

Tabelltoppen ble overtatt av en annen nordmann; Gustav Valsvik og hans Eintracht Braunscheig. Den ferske serielederen har i tillegg én kamp til gode, og kan skaffe seg en luke på tre poeng dersom de slår St. Pauli kommende søndag.

Berisha og Bollys Greuther Fürth ligger nå på 11. plass med 24 poeng.