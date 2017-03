Guardiola etter dramaet mot Liverpool: – En av mine lykkeligste dager som manager

(Manchester City – Liverpool 1-1) Det var ikke like velspilt hele tiden, men storkampen mellom Manchester City og Liverpool inneholdt det meste likevel.

Det var rett og slett en forrykende fotballfest på Etihad; stappfull av omdiskuterte straffesituasjoner, et enormt tempo og kjempesjanser begge veier, særlig i 2. omgang. Begge lag kunne sikret seg alle poengene – som da Manchester Citys Sergio Agüero blåste ballen over på overtid.

Og de to managerne, Citys Pep Guardiola og Liverpools Jürgen Klopp, avsluttet med å gi hverandre en god klem etter den herlige fotballfesten.

Guardiola var meget stolt over måten laget hans kom tilbake på etter den tunge Champions League-smellen mot Monaco på tirsdag.

– Du vil ikke tro det. Dette er en av de dagene i min karriere som jeg er aller stoltest over. Måten vi fremsto på, med den karakteren, det betyr veldig mye. Det er en av mine lykkeligste dager som manager, uttalte Guardiola under pressekonferansen.

Dommer Michael Oliver fikk igjen en sentral rolle, bare seks dager etter at han fikk kjørt seg voldsomt i storoppgjøret mellom Chelsea og Manchester United i FA-cupen. Da viste han ut Uniteds Ander Herrera tidlig i kampen, denne gangen var det enda flere diskutable situasjoner, og den 32 år gamle dommeren, av mange sett på som den neste store i England, må regne med nye store diskusjoner i ettertid.

14 min.: Liverpool-stopper Joël Matip med armene rundt Sergio Agüero, som falt. Oliver vinket spillet videre. Matip heldig.

24 min.: City-stopper Nicolás Otamendi ikke i nærheten av tempoet til Sadio Mané, havnet på etterskudd, la armen på skuldra til Liverpool-spissen som gikk overende uten å få avsluttet. Oliver lar også den gå. Otamendi meget heldig.

39 min.: Fullstendig kaos i Liverpool-forsvaret; etter innlegget fra David Silva så det ut som to straffer, både da Ragnar Klavan dro ned Sergio Agüero og ikke minst da James Milner så ut til å sparke ned Raheem Sterling, som bare skulle dytte ballen i mål fra én meter. Begge situasjonene slippes. Liverpool ekstremt heldige.

STRAFFEROP: Manchester Citys Raheem Sterling skal bare dytte ballen over streken, men James Milner kommer i full fart bak og ser ut til å sparke ned Sterling. Til høyre ligger Sergio Agüero som er blitt dratt overrende av Ragnar Klavan, mens Fernandinho (helt bak) hadde muligheten på returen. Foto: AFP

Det kunne vært straffer og røde kort, og det var egentlig flere dramatiske situasjoner enn store sjanser i en meget intens 1. omgang. Men noen muligheter var det: Citys David Silva hadde den største da hans skudd strøk centimetere fra krysset, Citys Fernandinho den nest største fra litt skrått hold da halve målet var åpent etter straffesituasjonen med Sterling, mens Liverpools Adam Lallana hadde en ganske bra avslutning som Willy Caballero reddet på motsatt side.

Målløst ved pause.

Michael Oliver og hans dommervenner diskuterte garantert alle de omdiskuterte hendelsene i garderoben, og seks minutter etter pause ble han endelig overbevist:

Emre Can løftet ballen til en helt umarkert Roberto Firmino, og venstreback Gaël Clichy hoppet inn i brassen, tok ballen med et høyt spark, men dro med seg Firmino også. Eks-Manchester City-spiller James Milner satte sin syvende straffe på syv forsøk denne sesongen.

STOR TEMPERATUR: Liverpool-manager Jürgen Klopp og Citys Pep Guardiola diskuterte en rekke ganger underveis. Foto: REUTERS

Etter en time ble Firmino spilt alene gjennom igjen, denne gangen av landsmannen Coutinho. Keeper Caballero kom ut og reddet med en sterk parade som holdt hjemmelaget inne i kampen.

Og åtte minutter senere kom utligningen: Inn fra høyre fra Kevin De Bruyne, Sergio Agüero snek seg bak ryggen til Ragnar Klavan og bredsidet enkelt ballen forbi en sjanseløs Simon Mignolet i Liverpool-målet.

De neste minuttene var det Manchester City som kjørte kampen, store tunge Yaya Touré gikk ut og Fernandinho ble flyttet frem på midtbanen. Agüero og Leroy Sane veggspilte seg vakkert gjennom, Agüero snublet, isteden avsluttet De Bruyne skjøt i stolpen et kvarter før slutt.

Men Liverpool var heller ikke ferdige og da ti minutter gjensto fikk Adam Lallana en eventyrlig mulighet, spilt fri av Wijnaldum-Firmino. Stående helt alene på rundt syv meter greide han på mystisk vis å bomme på ballen.

Så løftet City-kaptein David Silva ballen over forsvaret, og Raheem Sterling kom akkurat for sent til å greie å løfte den godt nok over en utrusende Simon Mignolet.

Før Citys målmaskin Sergio Agüero altså fikk den siste kjempesjansen på overtid: Innlegg fra Kevin De Bruyne på høyre igjen, argentineren ble stående alene på bakre stolpe, men skuddet gikk høyt over.

Puh!