Mannen det er umulig å mislike

Kommentar CARDIFF (VG) Han forlater pressekonferansen med et stort smil, et «grazie» og tommelen opp. Gianluigi Buffon er mannen det virker umulig å mislike.

Man skal ha et fotballhjerte av stein for ikke å unne 39-åringen en seier i kveldens Champions League-finale. Han som har tapt to finaler før.

Det gjelder nok til og med Real Madrids supportere. De som har jublet for 11 seire før.

Det blir ikke lett å stoppe Cristiano Ronaldo og hans medhjelpere, men «Gigi» Buffon vil gjøre alt han kan, og det er ganske mye. Og han kommer garantert til å stille med et blunk hit, et nikk dit, et smil og et klapp på skuldra til motspillere, etter semifinaleseieren over Monaco ga han yndlingen Kylian Mbappé et trøstende kyss i panna.

LURT SMIL: Gianluigi Buffon under pressekonferansen fredag. Foto: GETTY IMAGES

Og vi vet at det er ekte, fordi han ikke bare oppfører seg slik i medgang. Da kan alle være hyggelige.

Det er i motgang man ser hva folk er laget av.

Mange vil huske kvartfinalen i EM i fjor sommer; mesterskapet som betydde så mye for Italias keeperkaptein: Da den avgjørende ballen smatt under Buffon og Italia røk ut på straffer, gikk Buffon rett bort til sine tyske overmenn og gratulerte dem med en klem. Så forlot han banen gråtende.

Det blir ikke mye finere enn det.

Der og da trodde Gigi Buffon at håpet om en siste stor finale var ute, men 11 måneder senere sitter han der på den største scenen og smiler foran et telt stappfullt av pressefolk rett på utsiden av Millenium Stadium i Cardiff.

Han gir det samme sympatiske inntrykket, alle spørsmål behandles med respekt, alle svar er skikkelige og utfyllende, han smiler og gestikulerer og når han konfronteres med at «hele Europa» ønsker at han vinner Gullballen hvis Juventus skulle vinne i kveld, svarer Buffon:

-Jeg føler ikke at jeg er på samme nivå som Messi og Ronaldo, men det er en ære å høre at folk nevner meg. Det er imidlertid ikke noe jeg tenker på. Det eneste som betyr noe er å vinne finalen her. Vi får se i fremtiden, det er ikke interessant nå.

I en idrett nedlesset av kynisme og kvalmende mye penger, er Buffon med på å menneskeliggjøre superstjernene med sin aura, varmende utstråling og forbilledlige oppførsel. Det er nesten slik at man kan si at personligheten gjør ham til en bedre keeper.

Buffon er rett og slett en fyr fotballen trenger, og at han ble med Juventus ned, da klubben ble flyttet ned i Serie B, vil heller aldri bli glemt av supporterne. Selv om han begynte i Parma er han helt der oppe blant de største i Juventus-historien, sammen med Alessandro Del Piero.

Nå er det ikke slik at det er synd på mannen, det er ikke slik at det er en evig taper som endelig skal prøve å vinne noe. Gianluigi Buffon er verdensmester, han har vunnet serie A ti ganger (klubben er fratatt to av dem) og den italienske cupen tre ganger.

Han har løftet sine pokaler.

Men Champions League-trofeet med de store ørene har målvakten med de korte ermene aldri fått tak på.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Han tapte finalen i 2003, etter straffer. Og han tapte finalen i 2015, da Barcelona ble for sterke. Juventus har fire strake finaletap, og skal de slippe et femte må altså en av de aller største stoppes.

Gianluigi Buffon og Juventus slipper nesten aldri inn mål, Cristiano Ronaldo og Real Madrid scorer nesten alltid mål.

Det kan tippe begge veier.

Men vær sikker; dersom det skulle bli tap, kommer Gianluigi Buffon til å dele ut noen klemmer igjen.

Før han sikkert gråter litt tapre tårer.

Men det kan jo bli seierstårer også.