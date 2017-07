Buffon legger opp etter sesongen

Gianluigi Buffon (39), Juventus- og Italia-keeper, hevder han legger opp etter den kommende sesongen.

– Jeg vet at dette året blir mitt siste, og for meg er det noe som er tiltrekkende og spennende, sier Buffon til Gazzetta dello Sport.

Italieneren har vunnet VM, UEFA-cupen, Serie A ti ganger og flere andre mindre turneringer. Det eneste som mangler er Champions League-trofeet. Tre ganger har han vært i finalen med Juventus, og tapt.

– Jeg skal prøve å ta innover alle de ulike aspektene av dette. Når du drar til et sted og du tror det er siste gangen, verdsetter du skjønnheten mer, sier Buffon.

– En av fineste forbildene



Juve-kapteinen skrev ny kontrakt sommeren 2015 ut den kommende sesongen. Tross at 39-åringen er regnet som en av de beste i klassen fortsatt, virker det som det ikke er aktuelt å fortsette.

–Det er en tid for alt og det er vel bare å innse at det også snart er slutt for Gianluigi Buffon. Han vil selvsagt bli savnet av Juventus- og Italia-supporterne som en av de beste keeperne, men først og fremst vil han bli savnet og husket som et av de fineste forbildene fotballen har hatt. Og for fotballens skyld er det bare å håpe at Buffons oppførsel mot med- og motspillere, i med- og motgang, har smittet over litt, sier Trond Johannesen, VGs journalist på internasjonal fotball.

Det siste som skjer i Buffons karriere blir altså VM i Russland neste sommer.

– Jeg vet det blir en spesiell sesong, men jeg vil gjøre den enda mer formidabel ved å levere på nivået til navnet mitt og hjelpe Juventus til å gjenskape de vakre årene vi kommer fra, sier Buffon.

– Tidenes keeper



KYSS: Buffon kysser sitt tiende seriemesterskap med Juventus. Foto: Miguel Medina , AFP

Siden han ble kjøpt for 52 millioner euro (fortsatt tidenes dyreste keeper) fra Parma til Juventus i 2001, har han holdt seg lojal til Torino-klubben. Han ble til og med ned å spilte klubben opp fra Serie B etter korrupsjonsskandalen i 2006.

– Timingen er vel veldig fornuftig med alt som skal skje denne sesongen. Det ligger an til å bli en skikkelig fight i Serie A også er det VM som er en naturlig endestasjon for Buffon. Dino Zoff var 40 år da han vant VM i 1982, vinner Buffon til sommeren vil han være en måned eldre. Det er en veldig sterke parabel. For oss som har litt bankende hjerte for italiensk fotball, hadde det vært ganske fint, sier Per Jarle Heggelund, tidligere Serie A-kommentator.

Som blir litt trist.

– Det er tross alt tidenes keeper vi snakker om. Det er ingen tvil om det. For en karriere, for en mann og for et forbilde for absolutt alle, legger Heggelund til og kaller Buffon en «magisk fyr».

Mannen fra Toscana står med 169 landskamper for Italia, noe som er flest. Han har nest flest kamper i Serie A bak Milan-legenden Paolo Maldini og sammen med Francesco Totti. Trolig tar han Maldini igjen i den kommende sesongen.

For øvrig har Buffon fått de fleste individuelle utmerkelser en keeper kan få i løpet av sine år.

I våres la Francesco Totti opp etter 25 sesonger i Roma. På tribunen gråt mesteparten av de 60.000 som fikk lov å ta farvel med Totti på Stadio Olimpico.