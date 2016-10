Duket for opprykksthriller i OBOS-ligaen

(Kristiansund - Fredrikstad 0-0, KFUM - Jerv 0-1, Strømmen Sandefjord 0-3) Kristiansund kan bare takke seg selv for at de søndag ikke rykket opp til Tippeligaen neste år. Nå kan direkte opprykk ryke helt på tampen.

Med søndagens resultater i toppen av OBOS-ligaen er status følgende: Kristiansund leder tabellen to poeng foran Sandefjord. Ned til Jerv på tredjeplass er det nå seks poeng.



Les også: Nå ligger Møre og Romsdal an til å få tre klubber i eliteserien



Møter topplagene de to neste ukene



Den virkelige tvisten kommer i form av Kristiansunds gjenstående kampprogram. De reiser nemlig til sørlandet og Levermyr stadion neste helg for å møte Jerv. I siste serierunde venter Sandefjord...

Den direkte opprykksplassen kan dermed til slutt ryke på målforskjell etter møte med de to andre topplagene. Også i fjor lå Kristiansund på direkte opprykssplass, men rotet det vekk med fire tap på de fem siste kampene.

Det ligger med andre ord an til et ordentlig OBOS-ligadrama de to neste ukene med frynsete Kristiansund-nerver.

Traff stolpen to ganger

At det blir spenning til siste slutt kan Kristiansund egentlig skylde seg selv. Foran 3026 tilskuere ble det en avventende og tam første omgang, før det i perioder skjøt fart i den andre.

Pulsen til de fremmøtte steg trolig for alvor i det 55. minutt, da Jean Alassane Mendy ble spilt fri på rundt 16 meter etter nydelig forspill av Liridon Kalludra. Avslutningen stod ikke i stil og ballen ble feid langt over mål.

Ti minutter senere var Rocky Lekaj på farten. Angrepet endte i stolpetreff. Minutter senere sendt Victor Grodås av gårde et skudd fra distanse. Igjen stod aluminiumen i veien. Publikum og KBK-spillerne trodde nesten ikke det var mulig.

Fredrikstad var på sin side kun ute etter ett poeng. Få ganger sendte de mange mann i angrep, og Mons Ivar Mjeldes menn hadde mer enn nok med å forsvare seg.

Seks minutter før full tid trodde nok de fleste avgjørelsen falt. Mendy satte ballen i mål etter en duell med FFK-keeper Per Morten Kristiansen. Dommeren mente på sin side at keeperen skulle ha frispark. Noen stor sluttspurt ble det heller ikke fra vertene, som står overfor en nervepirrende uke.

Et av disse tre topplagene får følge med tre andre lag til første play off-runde til Tippeligaen. Nærmere et svar på hvem det blir får vi etter Sandnes Ulfs kamp mot Ull/Kisa senere i kveld. I tillegg spilles et viktig oppgjør mellom Kongsvinger og Mjøndalen mandag.

Fakta 1. divisjon fotball menn søndag (NTB):

KFUM Oslo – Jerv 0-1 (0-0). 613 tilskuere. Mål: 0-1 Glenn Andersen (84). Dommer: Christian Moen, Løvenstad. Gult kort: Erikson Spinola Lima, KFUM Oslo, Eirik Haugstad, Jerv.

Kristiansund – Fredrikstad 0-0. 3026 tilskuere. Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding. Gult kort: Kamer Qaka, Kristiansund, Ulrik Flo, Shola Akinyemi, Fredrikstad.

Levanger – Åsane 1-0 (1-0). 738 tilskuere. Mål: 1-0 Benjamin Stokke (36). Dommer: Marius Hansen Grøtta. Gult kort: Bendik Bye, Levanger, Øystein Myrkaskog, Åsane.

Strømmen – Sandefjord 0-3 (0-0). 1265 tilskuere. Mål: 0-1 Erik Mjelde (83), 0-2 Kjell Rune Sellin (90), 0-3 Kjell Rune Sellin (str. 90). Dommer: Mads Skarsem, Charlottenlund. Gult kort: Abdoulaye Seck, André Sødlund, Christer Reppesgård Hansen, Sandefjord.

Senere kampstart (18.00): Bryne – Hødd, Ranheim – Raufoss, Sandnes Ulf – Ull/Kisa

Saken utvides.