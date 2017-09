UEFA bekrefter PSG-etterforskning

Paris Saint-Germain har stått for tidenes kjøpefest i sommer. Nå skal UEFA undersøke pengebruken.

Det bekrefter UEFA på sine egne hjemmesider i en pressemelding:

«UEFA åpner en formell undersøkelse av Paris Saint-Germain som en del av den løpende overvåkningen av klubber under Financial Fair Play-regelverket.

Undersøkelsen vil fokusere på klubbens overholdelse om kravet uten brudd med jevne mellomrom, særlig i lys av den siste overføringsaktiviteten.»

UEFA legger til at de ikke vil kommentere ytterligere før undersøkelsene er gjort ferdig.

PSG hentet Neymar fra Barcelona for over 2 milliarder kroner, mens Kylian Mbappé ble klar på overgangsmarkedets siste dag for rundt 1,66 milliarder kroner. Begge overgangene er tidenes dyreste.

For å «lure» Financial Fair Play-regelverket har PSG og Monaco gjennomført overgangen som et lån denne sesongen med opsjon på kjøp senere. Neymar kjøpte seg også selv fri fra kontrakten hans med Barcelona.

FFP-reglene kom i 2010/2011-sesongen. Formålet er at reglene skal forhindre at klubber bruker penger som dem ikke tjener - noe som skal sikre langsiktig god økonomi for klubbene.

UEFA kan straffe klubber med advarsler, bøter, poengtrekk, fratrekk av økonomiske gevinster, avslag på spillerregistreringer og diskvalifikasjon i verste fall.