Søderlund involvert i begge målene da Saint-Étienne vant derbyet

(Saint-Étienne–Lyon 2–0) Alexander Søderlund (29) er helt hos Saint-Étienne-fansen etter 2-0 seier mot naboen Lyon.

Rhône-derbyet mellom Saint-Étienne og Lyon endte med 2-0 til vertene.

Nordmannen vant ballen fra en Lyon-forsvarer og var tredje siste på ballen til 1-0-målet. Deretter hadde han en kunst-pasning til 2-0. Begge målene kom i første halvdel av 1. omgang.

Hjemme-supporterne har ikke glemt at han var sentral i Rhône-derbyet også for ett år siden. Den gang satte han inn seiersmålet da Lyon ble slått 1-0.

Temperaturen var høy i derbyet søndag kveld, og Lyon fikk to røde kort helt mot slutten.

Kévin Monnet-Paquet satte inn 1-0 etter ni minutter. Romain Hamouma økte til 2-0 da han scoret alene med Lyon-keeperen.

Det var Alexander Søderlund som hadde forspillet, som var i kategorien ekstremt vakkert: han sendte en genial langpasning på Hamouma, som løp like perfekt i rommet. Kontringen kom etter at United-floppen Memphis Depay hadde mistet ballen.

For noen dager siden ble det spekulert i om Søderlund skulle komme tilbake til Rosenborg som erstatning for Christian Gytkjær, men 29-åringen avviste da at han hadde hørt noe fra Trondheim.

Alexander Søderlund ble toppscorer i den norske ligaen i 2015 før han ble solgt til Frankrike.

SÅÅÅ FORNØYD: Romain Hamouma har nettopp økt til 2-0 etter et vakkert gjennomspill fra Alexander Søderlund, som her jubler mot hjemmesupporterne. Foto: Philippe Desmazes , AFP

I en helg der mange offensive norske spillere markerte seg positivt, sto også Søderlund for en god prestasjon. Tidligere i helgen har Joshua King, Mohamed Elyounoussi og Tarik Elyounoussi også levert.

Lyon-spillerne ble frustrerte på slutten og fikk altså to utvisninger. Først Rachid Ghezzal som fikk sitt andre gule kort, mens Corentin Tolisso fikk direkte rødt etter en grisetakling helt på slutten. Alexander Søderlund pådro seg gult kort tidligere i 2.omgang. Ole Selnæs startet på benken, men kom inn etter 77 minutter.

Lyon hadde nesten 70 prosent ballinnehav, men det hjalp lite. Saint-Étienne har tre ligaseirer på rad. Nå ligger de bare ett poeng bak Lyon på 4. plass.