Selnæs håper den franske ligaen får mer oppmerksomhet med Neymar

I dag sparkes Ligue 1-sesongen i gang, hvor Ole Selnæs og Alexander Søderlund etter hvert skal matche seg mot PSGs ferske stjernesignering, Neymar.

Ole Selnæs og Alexander Søderlund griper lørdag an årets første kamp for Saint-Étienne i den franske ligaen, hvor grønntrøyene møter Nice i sesongendebuten.

– Endelig skal vi i gang! Det blir deilig. Oppkjøring er ikke like artig, så jeg gleder meg veldig til å spille ordentlige kamper igjen, forteller en ivrig Ole Selnæs til VG.

Møter Neymar



Og ordentlige kamper blir det. Senere denne måneden står Ole Selnæs og Alexander Søderlund nemlig overfor et nokså prektig møte, da Saint-Étienne møter PSG og nysignerte Neymar.

– Det er utrolig kult for fransk fotball. Det skjer mye som kan få fransk fotball enda bedre. Strålende, sier Alexander Søderlund til VG.

Ole Selnæs er helt enig med lagkameraten.

– Det blir selvfølgelig veldig kult. Han er jo absolutt en av de aller største stjernene i verden, så det er gøy at slike spillere kommer til ligaen. Kanskje blir det mer oppmerksomhet rundt den franske serien også, fortsetter Selnæs som kom til Saint-Étienne under fjorårssesongen. Med 29 kamper spilt, var han med å satte punktum med en åttendeplass på tabellen.

Spansk spillestil



I år har grønnstrømpene nye ambisjoner. Etter at spanske Oscar García tok over treneransvaret for Christophe Galtier, har det skjedd store endringer i både spillestil og lag.

– Alt er veldig annerledes fra den forrige treneren, men jeg liker han nye veldig godt. Han har en helt ny spillestil, og ønsker å spille god fotball hvor vi holder mye på ballen, og det passer jo egentlig meg bra. Jeg har lært ganske mye av han allerede.

– Men var ikke du og Søderlund egentlig «svartelistet» av han?

– Det var bare pisspreik fra mediene. Vi lo bare av det, og vi vet at det som står der ofte ikke stemmer. Jeg har fått masse tillit under forsesongen, og føler meg trygg på at jeg skal spille kamper, forteller Selnæs.

Søderlund sliter



For lagkamerat og kompis Alexander Søderlund, er situasjonen mer beklemt. Han har lenge slitt med skader, og det er ikke før årets sesong han virkelig har klart å holde seg skadefri en stund. Likevel er de tre angrepsspillere på laget som kniver om samme plass, og under oppkjøringskampene virket «Søder» å være sistevalget. Selnæs håper det løsner for kompisen, som han tilbringer mye tid sammen med i den franske byen.

– Det er veldig tøff konkurranse om spissplassen, men nå har han jo holdt seg skadefri lenge, så jeg vet at han er i veldig god form. Jeg vil jo veldig gjerne ha han her. Vi henger jo sammen hver dag, og det er veldig deilig å ha en kompis jeg kan prate norsk med, sier Selnæs.

Rosenborg-duoen gikk så å si samtidig fra trønderklubben, men Selnæs innrømmer at han savner tiden på Lerkendal, selv om han får matchet seg bedre nå.

– Det er lite som overgår det å være trønder i RBK. Så jeg savner jo selvsagt det, men det har jo sine fordeler å spille i utlandet. Det er større og bedre lag man spiller mot, sier han.

Rosenborgs CL-exit



Han syntes det var synd, men fortjent at Rosenborg akkurat ble et nummer for liten for Champions League, da de tapte mot Celtic tidligere denne uken. Han tror han vet hvorfor norske lag sliterå komme seg videre.

– Kampen var jo bare ekstremt spennende. Det var ikke ufortjent at Celtic vant, men Rosenborg kunne klart det de også. Det er typisk at det akkurat ikke går, og det er kanskje akkurat det som skiller norske lag med dem som går videre. De er ikke så gode i de avgjørende situasjonene.

Han tror likevel at RBK kan klare å ta seg til Champions League allerede til neste år.

– Jeg er litt enig med Kåre (Ingebrigtsen) i det at hvis han klarer å holde på laget, og spillerne blir bedre kjent med hverandre, så tror jeg at de kan få det til neste år. I tillegg handler det også om marginer og om hvilke lag man møter, men hvis RBK beholder de fleste spillerne sine, så har de absolutt sjansen.

RBK-retur?



Men nå skal altså midtbaneeleganten fokusere på serie- og eventuelt Europa-spill for sin egen klubb. På spørsmål om han noen gang vil returnere til Trondheim, svarer 22-åringen trolig det alle trøndere håper på.

– Jeg må nok innrømme at det blir godt å komme tilbake til Rosenborg en dag, sier trønderen.

