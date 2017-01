Rystet Balotelli: – Er rasisme lov i Frankrike?

Mario Balotelli hevder at han ble utsatt for rasistiske bemerkninger under fredagens kamp mot Bastia.

– Jeg har et spørsmål til det franske folk, skriver Nice-stjernen på Instagram, sammen med et helsvart bilde.

Balotelli, som spilte hele kampen da de franske serielederne Nice kun klarte 1-1 i bortekampen mot Bastia på Korsika, er rystet over behandlingen han ble offer for av motstanderlagets supportere.

– Er det normalt at Bastia-fans lager apelyder og roper «uh uh» gjennom hele kampen, uten at noen fra «disiplinkommisjonen» sier noe som helst? Er rasisme LOV i Frankrike? Eller bare i Bastia? Fotball er en fantastisk sport... Folk som Bastia-supportere gjør den forferdelig, skriver Balotelli før han avslutter:

– EN EKTE SKAM.

Balotelli spilte sin første kamp etter å ha vært ute med suspensjon i to kamper på grunn av et rødt kort i en kamp mot Bordeaux før jul.

Balotelli har fått en ny vår etter overgangen til Nice i sommer. Den italienske spissen har scoret 10 mål på kun 16 kamper for sin nye klubb.

Men i fredagens bortekamp mot Bastia virket ikke superstjernen å være helt i form. Dagen derpå blir han plukket ut som kampens flopp av sportsavisen L'Équipe, som gir ham 3 av 10 på børsen.

«Balotelli viste seg fra sin mest obskure side. Han virket ikke å ha veldig lyst til å spille, og var statisk gjennom hele kampen. I tillegg misbrukte han en kjempestor sjanse», skriver avisen.