Neymar snakker ut om sjokk-overgangen: – Trengte noe større

Neymar (25) benekter at han forlot Barcelona fordi han ikke var den største stjernen i klubben.

At Neymar ønsket å ta steget ut av skyggen til Lionel Messi, har blitt trukket frem som en av grunnene til at den brasilianske stjernen valgte å forlate Barcelona til fordel for PSG.

– Nei, det har ikke hatt noen innflytelse på min avgjørelse. Mitt ønske om å komme hit handler bare om at jeg var ute etter en ny utfordring, jeg trengte noe større. Det er ikke fordi jeg ikke følte meg bra i Barcelona, eller fordi jeg ikke var stjernen, sier Neymar på sin første pressekonferanse som PSG-spiller.

– Jeg har ikke ord for hva jeg føler. Jeg ville ha en større utfordring, og hjertet mitt fikk meg til å følge ambisjonene mine. Jeg ville komme til Paris og det handlet kun om at jeg ønsket en ny utfordring, sier han.

Stor Ligue 1-guide: Neymar var brikken PSG manglet

Slår tilbake mot penge-kritikk

PSG betaler 222 millioner euro, i overkant av to milliarder kroner, for å sikre seg Neymar, som har signert en femårskontrakt med klubben. Han er dermed tidenes dyreste fotballspiller. Han hevder at han ikke føler noe større press av den grunn.

– Det er ikke en ekstra byrde for meg. Jeg veide 69 kilo, og veier fortsatt 69 kilo, sier Neymar.

Liverpool-trøbbel? Slik kan «overgangssjokket» påvirke Fotball-Europa

På spørsmål om han velger en overgang til Paris på grunn av pengene, svarer Neymar:

– Det jeg vil si til folk som tror det, er at de ikke kjenner til meg og mitt liv. Jeg har aldri latt meg motivere av penger, det har aldri vært min prioritet. Jeg bryr meg bare om å være lykkelig, uavhengig av penger. Jeg synes det er synd at noen tror det.

– Verdens beste spiller

PSGs qatarske president Nasser Al-Khelaifi var stolt som en hane da han presenterte sin nye stjernesignering for det stappfulle presserommet på Parc des Princes i Paris.

– For meg er Neymar verdens beste spiller. Han har allerede tilført laget mye positiv energi. Supporterne våre har alltid drømt om Neymar. I dag er han her med oss, sier Al-Khelaifi.

PSG dobler rekorden for tidenes dyreste overgang ved å signere Neymar, men PSG-presidenten spår at summen ikke virker like enorm om noen år.

– I dag kan det virke dyrt. Men om to år kommer det kanskje ikke til å være det. Vi kommer til å tjene mer penger de neste årene på grunn av dette, sier Al-Khelaifi.

Neymar, som har fått draktnummer 10 i PSG, kan få sine første minutter i fransk fotball allerede lørdag ettermiddag mot Amiens.