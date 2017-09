Hevder Neymar-konflikten eskalerer: Milliontilbud og maktkamp

En stor del av PSG-troppen skal allerede ha vendt ryggen til klubbens nye superstjerne Neymar (25).

Den spanske avisen El País, som har et rykte på seg for å være seriøs og troverdig, skriver at konflikten eskalerer i den franske klubben.

Etter en idyllisk start på PSG-oppholdet, med fem mål og fem målgivende pasninger på sine fem første kamper, begynte det å storme rundt Neymar da han – uten hell – forsøkte å overbevise lagkamerat Edinson Cavani om å la ham skyte et straffespark mot Lyon.

Neymar ble hudflettet av franske eksperter som følge av hendelsen. Oppførselen hans ble stemplet som skandaløs.

Ifølge franske medier tok det ikke lang tid før Neymar og Cavani, som skal ha hatt en heftig krangel i garderoben etter kampen, skværet opp og la konflikten bak seg.

Hevder Cavani fikk milliontilbud

Men konflikten stikker langt dypere enn som så, hevder El País.

Avisen skriver at PSG-president Nasser Al-Khelaïfi skal ha tilbudt Cavani én million euro, altså nesten ti millioner kroner, for å gi fra seg straffe-ansvaret til Neymar.

Dette tilbudet skal ikke ha falt i god jord hos den uruguayanske spissen, som skal ha avslått tilbudet og sagt at han ikke er interessert i mer penger. Cavani mener angivelig at han har gjort seg fortjent til rollen som straffeskytter etter fire gode sesonger med hardt arbeid i klubben.

Presidenten skal deretter ha forsøkt å få Neymar til å gi opp ønsket om å være straffeskytter. Han skal ha blitt bedt om å la Cavani ta straffene fordi en slik spiss «lever for å score mål», men Neymar skal ikke ha kjøpt dette argumentet.

Det er verdt å nevne at den franske radiokanalen RMC skriver at påstandene til El País er «merkelige», og at deres rapporter ikke samsvarer med det den spanske avisen skriver. Ifølge avisen Le Parisien har PSG gått ut og avfeid rapportene som oppspinn.

«Tror han at han er Messi?»

Bråket i PSG handler ifølge El País om langt mer enn bare straffespark. En lang rekke nøkkelspillere, inkludert Ángel Di María, Julian Draxler og Thiago Silva, skal nemlig ha blitt forsøkt solgt av den franske storklubben denne sommeren for å kompensere for det dyre Neymar-kjøpet i forbindelse med UEFAs Financial Fair Play-regler. Serge Aurier (Tottenham) og Blaise Matuidi (Juventus) ble til slutt solgt for å skape balanse i regnskapet.

PSG-spillerne skal ha blitt rasende av å bli sett på som handelsvarer som en konsekvens av Neymar-kjøpet. «Hvem er det han tror han er? Tror han at han er Messi?», skal PSG-profilene ha spurt seg i garderoben, ifølge El País.

Flere og flere spillere i troppen, inkludert Neymars landsmenn Lucas Moura og Marquinhos, skal ha vendt ryggen til Neymar som følge av det de mener er overdreven forskjellsbehandling og stjernenykker.

Det påstås nå at ledertypene i troppen – Thiago Silva, Thiago Motta og Dani Alves – skal være i full gang med å jobbe i tett samarbeid med ledelsen for å forene de to frontene: «De overflødige», med Cavani i spissen, og «de hellige», med Neymar som frontfigur.

Neymar spilte ikke helgens 0-0-kamp mot Montpellier på grunn av en mindre skade. Han skal være tilbake i parisernes tropp til onsdagens Champions League-kamp mot Bayern München.

PS! Thiago Silva feiret sin bursdag søndag kveld. Alle PSG-spillerne var invitert, og alle stilte opp unntatt Layvin Kurzawa, Julian Draxler og... Edinson Cavani.