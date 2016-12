Falcao sendte Monaco til tabelltopp

Radamel Falcao scoret to da Monaco tok over tabelltoppen i Ligue 1 med 5-0-seier over Bastia lørdag.

Colombianeren scoret to kjappe i henholdsvis det 68. og det 73. minutt. Det var Monacos tredje og fjerde mål i 5-0-nedsablingen.

Det var spissens første scoringer på en måned.

Kylian Mbappé, Thomas Lemar og Guido Carrillo scoret Monacos resterende mål da de tok over tabelltoppen med bedre målforskjell enn Nice. Sistnevnte møter Toulouse søndag og kan ta tilbake tabelltoppen med poeng.

PSG-tap

Paris Saint-Germain kunne ta over tabelltoppen i Ligue 1 med seier over Montpellier, men stjernegalleriet tapte i stedet 0-3 på bortebane lørdag kveld.

Montpelliers største seier mot Paris-Saint Germain på hjemmebane i Ligue 1 kom i 2003. Da vant de 3-2. Lørdag vant de hele 3-0 over Unai Emerys menn.

Paul Lasne sendte Montpellier i ledelsen like før pause. Kun tre minutter etter at lagene kom på banen etter hvilen fikk PSG en ny kalddusj da Ellyes Skhiri økte ledelsen til 2-0.

Artikkelen fortsetter under videovinduet.

Lyon-kamp avbrutt

Forrige sesongs Nice-åpenbaring, Hatem Ben Arfa, har ikke fått det til å stemme i hovedstaden etter overgangen. Franskmannen klarte heller ikke å hjelpe til å snu kampen da han kom inn med halvtimen igjen å spille.

I stedet sikret Ryad Boudebouz 3-0-seier ti minutter før slutt. Morgan Sanson noterte seg for to av tre målgivende.

PSG gikk dermed på sitt første tap siden slutten av september.

Resten av lørdagens kamper: Angers – Lorient 2-2, Bordeaux – Lille 0-1, Guingamp – Nantes 2-0. Metz – Lyon ble avbrutt på stillingen 1-0 da Lyon-keeper Anthony Lopes ble sendt til sykehus etter å ha blitt truffet av fyrverkeri to ganger.